Łukasz Kachnowicz, były ksiądz, skomentował wywiad, którego Margot udzieliła Radiu ZET. Były duchowny skrytykował Beatę Lubecką, dziennikarkę, która rozmawiała z aktywistką LGBT.

Margot, znana działaczka LGBT, która niedawno opuściła areszt, udzieliła wywiadu rozgłośni radiowej Radia ZET. W trakcie rozmowy nie szczędziła bardzo mocnych opinii. Przyznała m.in., że trzeba używać bardzo mocnych słów i być irytującym dla władzy.

„Trzeba używać mocnych środków, bo trzeba być irytującym dla władzy. Czy jest w historii pokojowy protest, który coś osiągnął?" – pytała Margot w rozmowie z Beatą Lubecką, a w dalszej części rozmowy wyrażała jeszcze mocniejsze sądy.

Dziennikarka w trakcie rozmowy wchodziła z aktywistką w bardzo mocne wymiany zdań. To nie spodobało się Łukaszowi Kachnowiczowi. To były ksiądz, który w zeszłym roku wystąpił z Kościoła i ogłosił, że jest homoseksualistą. „Nie, nie byłem jedynym księdzem-gejem. Także w Archidiecezji Lubelskiej. Rozumiem, że bycie kryptogejem w Kościele jest ok, ale stanięcie w prawdzie zasługuje na karę" – pisał wówczas na Twitterze.

Były ksiądz komentuje wywiad Margot dla Radia ZET

Kachnowicz zamieścił na Twitterze wpis, w którym odniósł się do wywiadu Margot dla Radia ZET. Były duchowny był oburzony zachowaniem dziennikarki, Beaty Lubeckiej. Dodał również, że jest pełen podziwu dla jej rozmówczyni.

„Obejrzałem 3 pierwsze minuty wywiadu @BeataLubecka z Margot w @Radio_ZET . Nie wytrzymałem więcej. Jestem pełen podziwu, że Margot dała radę 30 minut” – napisał były ksiądz na swoim profilu społecznościowym. „Od samego początku dziennikarka wykazała się brakiem elementarnego szacunku do rozmówczyni. To było opresyjne i chamskie. Wstyd!” – dodał w dalszej części wpisu.

Wpis Kachnowicza wygenerował oczywiście wiele rozmaitych komentarzy. Rozmowa Margot jest dziś bowiem tematem numer jeden w mediach społecznościowych. Nie wszyscy jednak popierali opinię byłego księdza. „Popieram ludzi LGBT ale ten osobnik nazywający siebie Margot, działa na szkodę tego środowiska. Proszę nie pisać o jakimś braku elementarnego szacunku. jeszcze będziecie się wstydzić, że daliście się wpuścić w maliny" – napisała Pani Ewa.