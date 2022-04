Alexander Stubb, były premier Finlandii, udzielił wywiadu dla magazynu Wirtualnej Polski. Podczas rozmowy na tematy związane m.in. z wojną na Ukrainie wspomniał o Polsce.

Finlandia to państwo, które zgłosiło swój akces do przystąpienia do NATO. Ma to rzecz jasna związek z sytuacją na Ukrainie, gdzie doszło do brutalnej rosyjskiej napaści na niepodległe państwo. Finowie, którzy zwykle obstawali za neutralnością, tym razem postanowili poszukać wsparcia w Sojuszu. Rządzący zapowiedzieli pogłębioną debatę na temat przystąpienia do NATO.

Między innymi o tym aspekcie, w rozmowie z magazynem Wirtualnej Polski, mówił były premier Finlandii Alexander Stubb. On sam przyznaje, że zawsze był zwolennikiem tego, by Finlandia stała się członkiem militarnego Sojuszu. – Zawsze byłem zwolennikiem członkostwa Finlandii w NATO. Uważam, że powinniśmy dołączyć do Sojuszu w 1995 roku, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej. Kiedy w 2008 r. jako szef MSZ Finlandii brałem udział w negocjacjach pokojowych podczas ataku Rosji na Gruzję, powiedziałem wprost, co myślę o działaniach Rosji i jej koncepcji stref wpływów i militarnej agresji. Stwierdziłem też wprost, że powinniśmy wznowić w Finlandii debatę o akcesji do NATO. W odpowiedzi usłyszałem wtedy wiele głosów sprzeciwu – powiedział.

Teraz Stubb przyznaje, że Finlandia zostanie członkiem NATO do końca roku. – Nie sądziłem, że za mojego życia Finlandia dołączy do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Prawie porzuciłem nadzieję. Teraz w ciągu kilku tygodni złożymy wniosek o członkostwo. I będziemy w NATO do końca roku – oświadczył.

Alexander Stubb o Polsce

Podczas rozmowy Stubb wspomniał również o Polsce. Przyznał, że obecnie, ze względu na zaangażowanie w pomoc uchodźcom z Ukrainy, nasze państwo stało się bohaterem w szeregach Unii Europejskiej. Przyznał, że jest to dowód na zjednoczenie Zachodu, który wcześniej sprzeczał się ze sobą w wielu kwestiach.

– Dzieją się naprawdę wielkie rzeczy. I jeśli mogę, to dodam tu aspekt polski – bo tak wiele się zmieniło! Przypomnę: kryzys finansowy z 2008 r. był w dużej mierze starciem Północy z Południem Europy. Kryzys uchodźczy z 2015 roku to było z kolei pod wieloma względami starcie Wschodu z Zachodem. Potem Covid-19 zjednoczył nas wszystkich. A teraz, pod wieloma względami, Polska, ze swoim wsparciem dla Ukrainy, Polska, która przyjęła uchodźców, stała się bohaterką Unii Europejskiej. Putin pozmieniał wiele, czyż nie? – zapytał retorycznie.

Cały wywiad znajdą Państwo W TYM MIEJSCU.