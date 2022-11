Po pokonaniu Arabii Saudyjskiej, Matty Cash w rozmowie z TVP Sport usłyszał pytanie o sposób świętowania wygranej. Reprezentant Polski udzielił rozbrajającej odpowiedzi, która może przypaść do gustu polskim kibicom.

W drugim meczu na Mistrzostwach Świata reprezentacja Polski pokonała Arabię Saudyjską 2:0. Choć przed turniejem wydawało się to formalnością, to jednak w pierwszej kolejce Arabia wywołała szok pokonując Argentynę. Dlatego przed meczem polscy kibice mogli mieć obawy o wynik. Na szczęście udało się strzelić dwa gole, a do tego Wojciech Szczęsny obronił rzut karny.

„To był naprawdę ciężki mecz. Widzieliśmy, co Saudyjczycy robili w spotkaniu z Argentyną. Mają świetnych piłkarzy. Dzisiaj byliśmy lepsi i wygraliśmy. Wojtek jest niesamowity. Udowodnił, dlaczego gra na najwyższym poziomie od wielu lat. Potrzebujemy takich piłkarzy, żeby osiągać dobre wyniki. Wskoczyłem na niego w szatni, był wielki aplauz dla Wojtka” – mówił Cash w rozmowie z TVP Sport.

W pierwszej połowie polscy piłkarze otrzymali kilka żółtych kartek. Jednym z nich był Cash, który ryzykował nawet otrzymaniem drugiej i wyrzuceniem z boiska. „Tak, byłem blisko drugiej żółtej kartki. W tym meczu było wiele fauli, praktycznie co chwila. Miałem chyba trochę szczęścia, że nie dostałem czerwonej kartki” – powiedział.

Dziennikarz TVP Sport zapytał, jak Cash zamierza świętować wygraną. Odpowiedź zawodnika okazała się rozbrajająca. „Może będzie kilka drinków i jakieś ciasto” – wypalił piłkarz.

Źr. TVP Sport