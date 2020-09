Centralne Biuro Antykorupcyjne rozpoczęło kontrolę w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy. CBA informuje, że działania funkcjonariuszy dotyczą nadzoru władz Warszawy nad funkcjonowaniem przesyłu ścieków przez Wisłę do Oczyszczalni Ścieków „Czajka”. Niedawno doszło tam do awarii skutkującej zrzutem ścieków do Wisły.

10 września 2020 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne rozpoczęło kontrolę w Urzędzie m.st. Warszawy dotyczącą nadzoru władz Warszawy nad funkcjonowaniem przesyłu ścieków przez Wisłę do Oczyszczalni Ścieków „Czajka”. Jak informuje w komunikacie CBA, akcja ma związek z tegoroczną awarią kolektora.

CBA w Ratuszu

Kontrolujący funkcjonariusze CBA przyjrzą się w szczególności, jakie działania zaradcze, mające na celu uniknięcie katastrofy ekologicznej, która miała miejsce w sierpniu ubiegłego roku po awarii kolektorów w Warszawskiej Oczyszczalni Ścieków „Czajka”, podjęły władze stolicy.

CBA zastrzega w oficjalnym komunikacie, że kontrolę wszczęto z inicjatywy samego Biura. Nie jest częścią żadnego śledztwa prokuratorskiego.

Most pontonowy

W sobotę 29 sierpnia nieczystości z lewobrzeżnej Warszawy zaczęły trafiać do Wisły w następstwie awarii układu przesyłowego oczyszczalni „Czajka”. To kolejny taki przypadek. Rok temu również doszło do awarii oczyszczalni.

Tak jak wtedy, również tym razem pomaga wojsko. W środę 9 września Mariusz Błaszczak poinformował, że most pontonowy na Wiśle jest już gotowy. Teraz na moście pontonowym zostanie zbudowany rurociąg, którym ścieki z większej części lewobrzeżnej Warszawy tymczasowo mają płynąć do oczyszczalni „Czajka”.

Źr. cba.gov.pl; wprost.pl; wmeritum.pl