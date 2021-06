Centra handlowe włączają się w akcję promocji szczepień #OstatniaProsta – poinformowała w czwartek Polska Rada Centrów Handlowych. Dodała, że już działa 8 pilotażowych punktów szczepień na terenie centrów handlowych i powstają kolejne, dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Podczas rozmów z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów oraz Narodowym Funduszem Zdrowia PRCH zadeklarowało, że dzięki dynamicznie rosnącej liczbie klientów oraz znaczeniu dla lokalnych społeczności, centra handlowe mogą zapewnić wielomilionowe dotarcie z informacjami o szczepieniach – poinformowała Rada.

Dodała, że branża zadeklarowała również otwartość na możliwość organizacji, dodatkowych punktów szczepień, na terenie obiektów handlowych, dostępnych dla wszystkich zainteresowanych.

Według prezesa Polskiej Rady Centrów Handlowych Jana Dębskiego, centra handlowe mogą zapewnić dotarcie do milionów ludzi. „Są usytuowane w dogodnych miejscach, doskonale skomunikowane oraz rozpoznawalne wśród lokalnych społeczności. To miejsca zintegrowane z tkanką miast i lokalnym środowiskiem” – wskazał.

Dodał, że od początku pandemii branża nie tylko prowadzi szeroko zakrojoną akcję edukacyjną wśród klientów promującą odpowiedzialne zachowania podczas zakupów, ale również skrupulatnie dostosowała się do obowiązujących obostrzeń oraz pomagała lokalnym społecznościom i służbom medycznym.

Wskazał, że zarówno małe galerie handlowe, i te duże, położone w centrach miast wojewódzkich czy na obrzeżach miejscowości powiatowych, są chętnie odwiedzane przez bardzo różnych klientów reprezentujących wszystkie pokolenia. „Właśnie dlatego podjęliśmy decyzję, żeby rekomendować solidarne wsparcie działań chroniących zdrowie Polaków” – wyjaśnił.

Podkreślił, że priorytetem dla PRCH oraz wspólnym celem dla firm zrzeszonych w stowarzyszeniu jest to, aby edukując i promując postawy odpowiedzialne społecznie, nie dopuścić do kolejnej fali pandemii.

„Dlatego apelujemy do właścicieli i zarządców obiektów handlowych o włączenie się w akcję promocji szczepień” – dodał Dębski.

„Obserwujemy sytuację w innych krajach, analizujemy opinie ekspertów i nie mamy wątpliwości, że nadszedł moment, aby wykorzystać olbrzymi potencjał centrów handlowych. Podzielamy opinie uznanych autorytetów, że jedynym znanym bezpiecznym i skutecznym sposobem na zatrzymanie pandemii jest uzyskanie zbiorowej odporności społeczeństwa poprzez masowe szczepienia. Dlatego zachęcamy nie tylko do włączenia się w akcję promocji szczepień pro bono, ale także do podejmowania rozmów z organizatorami szczepień, w efekcie których takie punkty będą mogły powstawać w samych galeriach” – wskazał.

Jak zaznaczył dzięki efektywnym rozmowom prowadzonym z NFZ, Ministerstwem Zdrowia oraz GIS udało nam się wypracować ramowe wytyczne dla takiej współpracy.

PRCH podała, że zwróciła się już do właścicieli i zarządców centrów handlowych z zaproszeniem do włączenia się do akcji. Udział w akcji promocyjnej pro bono zadeklarowało dotychczas ponad 90 obiektów, które w sumie miesięcznie odwiedza znacząco ponad 24 mln osób.

Obecnie działa 8 pilotażowych punktów szczepień na terenie centrów handlowych: w Atrium Mosty w Płocku, Atrium Plejada w Bytomiu, Blue City w Warszawie, CH Karolinka w Opolu, M1 w Markach oraz CH Platan w Zabrzu, Manufaktura w Łodzi i Plaza Toruń. Planowana jest organizacja co najmniej kilkunastu kolejnych punktów w całej Polsce, część zacznie działać jeszcze w czerwcu.

Polska Rada Centrów Handlowych jest stowarzyszeniem not-for-profit, zrzeszającym ponad 200 firm działających w branży miejsc handlu i usług. 70 proc. powierzchni centrów handlowych w Polsce jest w rękach firm stowarzyszonych w PRCH. (PAP)

autorki: Longina Grzegórska-Szpyt

