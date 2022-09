Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło pierwszą rundę naboru w Schemacie Wsparcia Ukraińskich Naukowców. Siedmioro ukraińskich naukowców zostanie objętych wsparciem w łącznej wysokości ponad 174 tys. euro. Trwają kolejne rundy naboru.

NCBR zapewnia wsparcie ukraińskim naukowcom dotkniętym wojną, którzy nie mogą kontynuować działalności naukowej lub pracy. Mają oni możliwość dołączenia do polsko-norweskich zespołów projektowych i kontynuowanie kariery naukowej. Dofinansowanie jest przeznaczone na pokrycie kosztów zatrudnienia i realizacji dodatkowych zadań w zakresie badań podstawowych, badań przemysłowych, prac rozwojowych lub innego rodzajów prac związanych z projektem przez ukraińskiego naukowca.

Zgłoszeń ukraińskich naukowców dokonują polskie organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę, które są promotorem lub partnerem projektu w aktywnych projektach badawczych finansowanych w konkursach POLNOR 2019 Call, POLNOR CCS 2019 Call i IdeaLab Call for Full Proposals.

Obecnie wsparcie uzyska siedmioro ukraińskich naukowców zgłoszonych przez: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Fundację Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS, Instytut Geodezji i Kartografii, Politechnikę Warszawską, Politechnikę Śląską (2 zgłoszenia) i Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. Nawiążą oni współpracę z polsko-norweskimi zespołami badawczymi.

Łączna kwota dofinansowania dla siedmiu działań wynosi 174 390 euro, co stanowi ok. 46 proc. budżetu przedsięwzięcia. Nabór w Schemacie Wsparcia Ukraińskich Naukowców ma charakter ciągły – co miesiąc będą uruchamiane kolejne rundy, aż do wyczerpania środków. Obecnie trwa III runda naboru, która zakończy się 26 września 2022 r.

Schemat Wsparcia Ukraińskich Naukowców (Scheme: Support for Ukrainian researchers) prowadzony jest w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Programu „Badania Stosowane”, realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Uruchomiony został w wyniku wspólnych starań Operatora Programu – Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Państw Darczyńców (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) oraz Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej.

Więcej informacji i dokumentacja są na stronie Funduszu Współpracy Dwustronnej III edycji Funduszy Norweskich i EOG oraz na platformie naborów NCBR.

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl, Autorka: Agata Zbieg