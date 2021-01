Zgodnie z zapowiedziami Cezary Pazura wystąpił w spocie promującym Narodowy Program Szczepień przeciw Covid-19. Popularny aktor został ambasadorem kampanii #SzczepimySię. Spot promujący akcję zamieściło na YouTube Centrum Informacyjne Rządu.

„Zrobię to dla siostry”, „A ja dla brata”, „Zrobię to dla niego”, „Dla żony, dla dzieci i dla wnuków”, „Dla nas” – mówią bohaterowie spotu promującego. „Co ja tutaj robię? Mówię, że szczepienie to nie tylko twoja sprawa. To sprawa życia i zdrowia innych. Dla siebie, dla nich – szczepmy się” – mówi na zakończenie spotu Cezary Pazura.

Cezary Pazura zapowiadał swój udział w spocie

Nie jest to zaskoczeniem, bo znany aktor już wcześniej zapowiadał w mediach społecznościowych swój udział w kampanii promującej szczepienia. „Warto się szczepić przeciw COVID-19 dla siebie i innych. Niedługo usłyszycie mnie w kampanii #SzczepimySię” – przekazał Cezary Pazura na swoim profilu Instagramie.

„Znany aktor będzie zachęcał Polaków do szczepień oraz wskaże, gdzie szukać wiarygodnych źródeł informacji na ich temat” – wskazano w grudniowym komunikacie CIR.

„Wraz ze spotami wizerunkowymi wystartowała również kampania billboardowa dotycząca Narodowego Programu Szczepień. Kilkaset billboardów zawiśnie w całej Polsce. Kampania outdoorowa zostanie wsparta komunikacją cyfrową – ekranami LED, na których zagoszczą animacje informacyjne. Działania te mają zachęcić jak najwięcej Polaków do szczepień przeciw COVID-19 oraz dostarczyć im zestaw rzetelnych informacji na ten temat” – informował CIR.

Nowe zakażenia

W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 4 622 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Odnotowaliśmy więc znaczący spadek. Należy jednak wziąć poprawkę, bo mówimy o danych weekendowych, kiedy wykonywanych jest mniej testów. Resort poinformował również o śmierci 75 zakażonych osób. „Z powodu COVID-19 zmarło 10 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 65 osób” – czytamy.

Łącznie w naszym kraju wykryto 1 390 385 przypadków zakażenia koronawirusem. 31 264 osoby nie żyją a 1 130 460 uznano za wyzdrowiałe.

Źr. Polsat News; YouTube