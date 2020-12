Cezary Żak to kolejny polski aktor, który ma za sobą zakażenie koronawirusem. Wcześniej nie informował w tej sprawie w mediach społecznościowych. Teraz pokazał zdjęcie, na którym oddaje osocze.

Każdego dnia w Polsce notowane jest kilkanaście tysięcy zakażeń koronawirusem. Choroba nie omija również znanych osób, które o jej przebiegu często informują w mediach społecznościowych. Inaczej zrobił Cezary Żak, który nie informował o tym, że jest zakażonym.

Wyszło to dopiero teraz, gdy aktor opublikował zdjęcia w sieci. Pokazuje w nich moment, w którym oddaje osocze. „Ozdrowieniec spełnia obowiązek i oddaje osocze. Zachęcam wszystkich” – napisał.

Koronawirusa przeszedł również przyjaciel Cezarego Żaka, Artur Barciś. To serialowa para znana z takich produkcji jak „Miodowe lata” czy „Ranczo”. Barciś już jakiś czas temu postanowił odnieść się do swojej choroby. „Kaszel od rana do nocy, potem od nocy do rana, będziesz się zwijał z niemocy, osłabniesz od niewyspania. Gorączka cię mokrym kocem rozbije na tysiąc drgawek, a suchy kaszel jak z procy odbierze wiarę w poprawę. Mdłości, ból mięśni i głowy, nogi i ręce jak z waty. Obcy się wybrał na łowy i wali do ciebie z armaty” – pisał.

Ozdrowieniec spełnia obowiązek i oddaje osocze. Zachęcam wszystkich😷 #osocze #ozdrowieniec #centrumkrwiodastwa #krew Opublikowany przez Cezary Żak Wtorek, 1 grudnia 2020

Czytaj także: Nowe przypadki koronawirusa w Polsce. Ich liczba znów wzrasta!

Źr.: Facebook/Cezary Żak