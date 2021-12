Mamed Chalidow został znokautowany przez Roberto Soldicia podczas gali KSW 65. Zawodnik po potężnym ciosie Chorwata upadł na deski a pojedynek został przerwany. Jak się później okazało, trafił do szpitala.

Pojedynek Mameda Chalidowa i Roberto Soldicia był walką wieczoru gali KSW 65. Za faworyta uznawany był Chorwat, chociaż to jego rywal wszedł w walkę nieco lepiej. Później inicjatywę przejął jednak Soldić, utrzymując ją do końca pierwszej rundy.

W drugiej rundzie przewaga Soldicia zaznaczyła się jeszcze bardziej. W pewnym momencie potężnie trafił on Chalidowa, który upadł na matę. Z nosa poleciała mu krew, a sędzia musiał przerwać pojedynek, by do oktagonu wbiegły służby medyczne.

The scariest fighter on the planet!!!



🇭🇷 @Soldic_MMA 👑👑 KO's the legendary Mamed Khalidov to become KSW Double Champ!! #KSW65 pic.twitter.com/HL5o9yjbz1 — KSW (@KSW_MMA) December 19, 2021

Jak się później okazało, Mamed Chalidow po walce trafił do szpitala. „Mamed jest w szpitalu. Będzie miał tomografię. Są różne warianty, co się mogło wydarzyć. Pojechał do szpitala w trybie pilnym” – wyznał Martin Lewandowski w rozmowie z WP SportoweFakty.

