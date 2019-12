Już w przyszłym roku na polskim rynku mają pojawić się dwie luksusowe marki. To Dior i Chanel, które swoje butiki mają otworzyć w Hotelu Europejskim w Warszawie. O sprawie informuje „Rzeczpospolita”.

Dior i Chanel to jedne z najbardziej ekskluzywnych marek na świecie. Pierwsza z nich należy do koncernu LVMH. Kontroluje on tak sławne marki jak Louis Vuitton czy Fendi. Chanel jest z kolei firmą kontrolowaną przez rodzinę Wertheimer znaną między innymi z produkcji pefum czy torebek.

Już w 2020 roku obie marki mają otworzyć swoje butiki w Polsce. Jak informuje „Rzeczpospolita”, mają one działać w warszawskim Hotelu Europejskim.

Informacji w tej sprawie nie potwierdziła na razie Katarzyna Lemańska, dyrektor wynajmu i marketingu H.E.S.A., właściciela hotelu. „Ze względu na obowiązujące nas klauzule poufności nie udzielamy informacji na temat statusu negocjacji z kolejnymi markami, które pojawiają się w Europejski Boutiques. Ponadto mamy w zwyczaju pozostawienie tego przywileju, jakim jest ogłoszenie ekspansji marki, po stronie naszych najemców” – powiedziała.

Czytaj także: Fiołki kwitną w grudniu wskutek anomalii klimatu

Źr.: Rzeczpospolita