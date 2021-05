Wygląda na to, że drużyna Augsburga zrobi wszystko, by Robert Lewandowski nie pobił legendarnego rekordu Gerda Muellera. Wprost zapowiedział to trener drużyny Markus Weinzierl.

Już w sobotę Robert Lewandowski stanie przed historyczną szansą. Przed tygodniem wyrównał niemal 50-letni rekord Gerda Muellera, strzelając 40 bramkę w jednym sezonie Bundesligi. Polak wciąż ma szansę na pobicie rekordu, ale ma do tego tylko jedno spotkanie – sobotni mecz z Augsburgiem. Łatwo z pewnością nie będzie.

Trener drużyny Markus Weinzierl wprost przyznał, że jego zespół zrobi wszystko, by Lewandowski nie pobił rekordu. „Musimy zrobić wszystko, by uratować rekord Gerda Muellera. W młodości był moim idolem i dołożę wszelkich starań, by Lewandowski nie strzelił gola. Rozważam wpuszczenie piłkarza, który będzie za nim biegał po całym boisku” – stwierdził, a jego wypowiedź przytacza na Twitterze dziennikarz TVP Marcin Borzęcki.

To nie jedyny głos przeciwny Robertowi Lewandowskiemu. W ostatnim czasie w mediach za naszą zachodnią granicą pojawiały się głosy twierdzące, że Polak nie powinien zostać wpuszczony na boisko podczas ostatniego meczu Bayernu.

Źr.: Twitter/Marcin Borzęcki