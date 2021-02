O zmianę nazwy sali wystawienniczej Morze Białe wystąpili studenci szkoły artystycznej Konstfack w Sztokholmie. To grupa studentów zrzeszona w kolektywie artystycznym Brown Island.

Konstfack to największa wyższa szkoła artystyczna w Szwecji. Od pewnego czasu działa w niej kolektyw artystyczny Brown Island (Brązowa Wyspa). To grupa studentów protestująca wobec dominacji na uczelni swoich białych, lepiej sytuowanych kolegów. „Czuliśmy się jak brązowa wyspa na morzu białych studentów” – tłumaczą.

Teraz grupa domaga się zmiany nazwy sali wystawienniczej Morze Białe. Twierdzą, że służy ona głównie młodzieży o białym kolorze skóry i budzi rasistowskie skojarzenia. Studenci chcą również, by zmiana nazwy dokonana była w sposób uroczysty oraz by upamiętniono to specjalną tabelicą.

Pomysł krytykuje prof. Sara Kristoffersson. Wykładowczyni twierdzi, że nazwa sali nie ma związku z rasizmem, a jest nazwą historyczną. W latach 50. właśnie w ten sposób nazwano zaadaptowane na galerię pomieszczenie z białymi ścianami zlokalizowane jeszcze w poprzedniej siedzibie uczelni. Po przeprowadzce do obecnej siedziby zachowano poprzednią nazwę.

Czytaj także: Kosiniak-Kamysz odpowiada Spurek. „To jakiś ponury żart?”

Źr.: Polsat News