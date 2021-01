Nie uniknie odpowiedzialności karnej 21-letni mieszkaniec powiatu szydłowieckiego. Mężczyzna podejrzany jest o to, że chciał ukraść BMW na jednym ze skarżyskich parkingów. Policjanci ustalili, że w niemieckim aucie mógł spędzić nawet 10 godzin, usiłując je uruchomić. Został ujęty przez właścicieli samochodu. Teraz grozi mu nawet 10 lat za kratkami.

W piątek około godziny 10 skarżyscy policjanci otrzymali niecodzienne zgłoszenie. Z jego treści wynikało, że właściciele osobowego samochodu zastali w aucie obcego mężczyznę, który najwyraźniej chciał ukraść BMW. Według ich relacji sytuacja była jednoznaczna, bo nieproszony gość majstrował przy kostkach instalacji elektrycznej zaparkowanego pojazdu.

Informacja się potwierdziła, bo na miejscu policjanci zastali 21-latka z powiatu szydłowieckiego, z którym kontakt był utrudniony. Właściciel niemieckiego wozu oświadczył, że w czwartkowy wieczór zaparkował i zamknął bmw na miejscu parkingowym. Na tym nie koniec, bo policjanci ujawnili przy 21-latku zawiniątko z niewielką ilością białego proszku, który wstępnie zakwalifikowali jako amfetamina.

Chciał ukraść BMW przez… 10 godzin?

Podczas czynności wyszło na jaw, że świadkowie widzieli nieudolnego rabusia w samochodzie już po północy. Wskazuje to na to, że chciał ukraś BMW już 10 godzin przed momentem jego zatrzymania. Prawdopodobnie chciał uruchomić pojazd ingerując w instalację elektryczną, jednak przerosło to jego umiejętności.

W sobotę niekarny 21-latek usłyszał zarzut usiłowania kradzieży z włamaniem do bmw wartego 12 000 złotych. Do treści zarzutu nie przyznał się i nie złożył wyjaśnień. Wkrótce będzie tłumaczył się przed sądem. Za popełniony czyn może trafić do więzienia nawet na 10 lat.

