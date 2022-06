Ukraińcy prowadzą skuteczną kontrofensywę choć w mediach mówi się o tym stosunkowo mało. O który odcinek chodzi?

Ukraińcy prowadzą skuteczne działania kontrofensywne w rejonie Chersonia, czyli pierwszego dużego miasta zajętego przez Rosjan w zainicjowanej 24 lutego kampanii na Ukrainie. Media piszą o tym stosunkowo niewiele, ponieważ skupiają się głównie na opisywaniu wydarzeń np. w rejonie Siewierodoniecka.

O tym, co dzieje się nieopodal miasta Chersoń pisze natomiast analityk Dr Mike Martin. – Podczas gdy wszyscy mówili o Donbasie, na Południu dzieje się coś znacznie ważniejszego. Ukraińcy prowadzą kontratak na Chersoń. Trwa to od około trzech tygodni – pisze Martin na Twitterze.

Whilst everyone has been talking about the Donbas, something much more significant has been happening in the South.



The Ukrainians are mounting a counter-attack towards Kherson. This has been going on for about three weeks. pic.twitter.com/7NUQh520LK — Dr Mike Martin ⛵️ (@ThreshedThought) June 18, 2022

Dr Mike Martin tłumaczy również dlaczego, jego zdaniem, media rozpisują się o Donbasie, natomiast stosunkowo niewiele mówi się o walkach w pobliżu miasta Chersoń. Jego zdaniem wpływ na to ma m.in. deklaracja Putina, który wskazał Donbas jako główny cel wojny, a także fakt, iż Ukraińcy również opierają swoją narrację o ten region. Podkreślają m.in., że od jego utrzymania zależy dalszy los Ukrainy prosząc jednocześnie o wsparcie militarne. Wreszcie – to tam udała się większość reporterów relacjonujących wojenne działania.

Trwa kontratak na Chersoń. Ukraińcy odbiją miasto?

– Jeśli Rosja nadal będzie się utrzymywać (w Chersoniu – przyp. red.), ułatwi to dalsze operacje na Ukrainie w tej wojnie lub w przyszłych wojnach. Ale jeśli Ukraińcy ich odepchną, będzie to oznaczało, że Rosjanie nie mają żadnych większych miast i stracili kontrolę na północ i zachód od Dniepru – pisze Martin. – Co istotne, Chersoń otworzy przed Ukraińcami drzwi na Krym, a także (przy nieco większym ataku) umożliwi im kontrolę dostaw wody na Krym. To oczywiście wielka sprawa – dodaje.

Martin wskazuje również, jakie terytorium nieopodal Chersonia udało się już odbić Ukraińcom.

Territory taken back in the last three weeks (in blue) – current front line is red – Kherson and Dnipro in orange. pic.twitter.com/k4UpABPLBQ — Dr Mike Martin ⛵️ (@ThreshedThought) June 18, 2022

– Nie jest jasne, co się tutaj wydarzy, ale jest dla mnie jasne, że Ukraińcy wykorzystują skupienie Putina na Donbasie, by tam ich wykrwawić, aby dokonać militarnie znaczących zdobyczy na południu. Kto wie, czy Ukraińcy dotrą do Chersonia. Dotychczasowy postęp w wojnie sugeruje, że Ukraińcy mogą to zrobić – dodaje dr Martin.

– Ukraiński rząd niedawno ostrzegł cywilów, aby opuścili Chersoń w świetle nadchodzącego ataku – wiedzą, co stało się z cywilami w Buczy tuż przed wycofaniem się Rosjan – dodaje analityk.

Cały wątek dotyczący Chersonia, autorstwa Martina, dostępny jest TUTAJ.