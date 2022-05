Dr hab. Anna Siewierska-Chmaj podzieliła się zdumiewającą metaforą na temat wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Padło sformułowanie: chłopi pańszczyźniani. Na opinię zareagował poeta Wojciech Wencel. – Mniejcie litość, Pani Dziedzicko. Ja chłop prosty… – pisze na początku.

W sieci szerokim echem rozeszła się wypowiedź dr hab. Anny Siewierskiej-Chmaj z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Politolog, odnosząc się do nastrojów politycznych w Polsce, posłużyła się zaskakującym porównaniem.

– Mam wrażenie, że wyborcy PiS-u to są właśnie ci chłopi pańszczyźniani, którzy teraz po prostu na każdym do kogo przyklei się łatka elity, no to będą się mścić. To jest tak: nasi teraz mają władzę, nasi teraz biorą – oświadczyła w programie „Super Expressu”.

Jej słowa spotkały się z mnóstwem odpowiedzi. Wielu internautów potraktowało słowa Siewierskiej-Chmaj za dobry temat do żartów.

Prof. Anna Siewierska, przedstawicielka elit.



Jak tam chłopki i chłopy pańszczyźniane? Już po robocie? 😬 pic.twitter.com/hq7wuIWqvo — Bambo (@obserwujesobie) May 16, 2022

Pani dr hab. Anna Siewierska-Chmaj (tak, Chmaj) spod Rzeszowa. Magnateria w jedenastym pokoleniu. https://t.co/WKVqRxScwN — Emilia Kamińska (@EmiliaKaminska) May 16, 2022

Wpis skomentował również poeta Wojciech Wencel. „Mniejcie litość, Pani Dziedzicko. Ja chłop prosty, niepiśmienny, jako i moja kobita i dziecka dwa. Totez i z sacunkiem psed Jaśnie Paniom staje, capke w wielgiej garści gniotem i o kaganek oświecenia błagam” – napisał.

Mniejcie litość, Pani Dziedzicko. Ja chłop prosty, niepiśmienny, jako i moja kobita i dziecka dwa. Totez i z sacunkiem psed Jaśnie Paniom staje, capke w wielgiej garści gniotem i o kaganek oświecenia błagam. https://t.co/wJWKZ2RUzU — Wojciech Wencel (@wencel_wojciech) May 16, 2022

panienko, obecne elity kojarzą się z potomkami analfabetów którzy po wojnie zajęli miejsce polskiej elity!

Gamonie posłali dzieci na uniwersytety, a potomków elity wypchnęli do PGR-ów.

jeśli mogę zapytać kim byli dziadowie jaśnie panienki? https://t.co/6WqC4YczTd — RY5ZARD (@RY5ZARD) May 16, 2022

Pani widzi zostawili jedną pańszczyźnianą na pokaz do muzeum https://t.co/EnuwSeaUt3 — Bodzianowicz (@dirtyjary) May 16, 2022