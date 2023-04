Chodzenie do psychologa można potraktować w kategoriach grzechu? Internauci zapytali o to popularnego w mediach społecznościowych ks. Piotra Jarosiewicza. Duchowny, aby odpowiedzieć na pytanie, posłużył się pewnym porównaniem.

Ksiądz Piotr Jarosiewicz to jeden z najpopularniejszych polskich duchownych w serwisie TikTok. Jego kanał @ks.piotrjarosiewicz obserwuje ponad 273 tysiące użytkowników portalu. Kapłan korzysta z platformy, aby przybliżać internautom wiarę oraz odpowiada na nurtujące ich pytania.

Chodzenie do psychologa grzechem? Ksiądz wyjaśnił internaucie, jak to wygląda

Ostatnio poruszono temat, który budzi wątpliwości wielu osób. „A czy np. chodzenie do psychologa jest grzechem? Może to głupie pytanie, ale mnie to zastanawia. Pozdrawiam” – napisał jeden z internautów.

Ks. Jarosiewicz nagrał specjalny materiał wideo. Uspokoił w nich wiernych Kościoła Katolickiego. – Nie, absolutnie nie jest grzechem – podkreślił kapłan. Następnie wyjaśnił, dlaczego tak to wygląda.

– Słyszałem takie porównanie, że jeżeli mamy kostkę Rubika, to ona ma swoje ścianki. Te ścianki, jeśli się poukłada (…) to to ładnie wygląda, pasuje do siebie – podkreślił.

– Mamy ściankę duchowości, mamy ściankę psychologii (psyche, jest w nas), mamy ściankę ciała (czyli fizyczności). Mamy ściankę intelektu, mamy ściankę moralności. Tych ścianek jest dużo (…). Zachęcam do tego, że w momencie, w którym możemy dostać pomoc od fachowego psychologa, to czemu nie skorzystać – dodał.

