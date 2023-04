Nie wszyscy przestrzegali postu w Wielki Piątek. Ksiądz Daniel Wachowiak ubolewa nad zachowaniem niektórych osób uważających się za katolików. – A później wielu z tych wierzących inaczej żąda sakramentów, posiada roszczenia do parafii – napisał duchowny.

Wielki Piątek to dla katolików jeden z najważniejszych dni w roku liturgicznym. To pierwszy dzień Triduum Paschalnego, upamiętniający śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu. Tego dnia nie odbywa się msza święta, zaś wiernych obowiązuje post ścisły.

Ks. Daniel Wachowiak przekonuje jednak, że nie wszyscy uważający się za katolików przestrzegają surowych zasad. Duchowny zwraca uwagę zwłaszcza na ich zachowanie w pracy, które – jak sugeruje – może być bolesne dla innych wierzących osób.

„Współczuję wierzącym katolikom, którzy dziś w swojej pracy musieli znosić katolików lekceważących Wlk Piątek. Mięsna pizza, kiełbaski na lunch, rozmowy antyklerykalne” – ubolewa duchowny. „A później wielu z tych wierzących inaczej żąda sakramentów, posiada roszczenia do parafii. No i jutro święconka” – podkreślił.

Pod wpisem zaroiło się od dyskusji. Niektórzy popierają ks. Wachowiaka. Wielu jednak zarzuca duchownemu, że zamiast skupiać się na głoszeniu ewangelii, zajmuje się głównie piętnowaniem postaw innych ludzi.

Co robić.? Sytuacja taka, że rodzice deklarują, pytani o praktyki religijne, że "oni się w to nie bawią " i przyorowadzaja dziecko żeby mu 1 komunii udzielić.🤔 Jak wierni Kościoła na takie dictum byście zareagowali?

A ja przestrzegam wszystkich postów, rytuałów i tradycji choć jestem agnostykiem. Bardzo lubię Wielkanoc, bardziej niż Boże Narodzenie. I choć jestem agnostykiem nigdy w życiu nie byłbym wstanie na złość szydzić z ludzi, którzy wierzą w to co wierzą.

Człowieku. My jesteśmy krajem świeckim. Każdy tutaj może sobie wierzyć w co chce. Ktoś jest wierzący i nie je mięsa, ok. Ktoś jest niewierzący i sobie je mięso, też ok. W czym problem?