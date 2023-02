Będziecie jeść świerszcze, a elita mięso i normalne potrawy – ostrzega ksiądz Daniel Wachowiak. Duchowny zareagował na falę doniesień na stosowanie mąki ze świerszczy do produkcji żywności.

Przypomnijmy, że Komisja Europejska wydała zgodę, by mąka ze świerszczy była stosowana do wyrobu żywności. W związku z tym na unijny rynek będą mogły trafić produkty na bazie proszku z tych owadów.

Mąka ze świerszcza domowego może być dodatkiem do produktów takich jak pieczywo wieloziarniste, herbatniki, czy ciastka. Unijna regulacja wymienia dokładne zakresy dozwolonej objętości substancji w konkretnych wyrobach.

Co więcej, na początku roku (5 stycznia) dopuszczono do obrotu na rynku unijnym larwy pleśniakowca lśniącego. Dostępne formy to pasta, suszona, sproszkowana i mrożona.

Jedzenie świerszczy. Zareagował ks. Daniel Wachowiak

Kolejne doniesienia o otwieraniu unijnych rynków na produkty spożywcze pochodzenia owadziego zaniepokoiły niektóre środowiska. Co ciekawe, zareagował także ks. Daniel Wachowiak. Duchowny ostrzega.

„Będziecie jeść świerszcze, a elita mięso i normalne potrawy. Będziecie przemieszczać się jak kiedyś chłopi jedynie wewnątrz wyznaczonego terenu, a klasa zwiedzać świat samolotami” – napisał w mediach społecznościowych. „Bo dziś jesteście tchórzami, którzy odrzucając Boga, są w stanie uwierzyć w każdą nowoczesną bzdurę” – dodał.

Wpis duchownego wywołał mnóstwo komentarzy.

