Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w lokalu Bistro Kolorowe Wazy, który brał udział w programie „Kuchenne Rewolucje”. Właściciele przyznają, że są w szoku.

Do zdarzenia doszło w niedzielę po godzinie 12. O godzinie 12:25 zgłoszenie otrzymali strażacy, którzy dostali wezwanie do restauracji Bistro Kolorowe Wazy w Biedrusku pod Poznaniem. Wiele osób może kojarzyć ten lokal, ponieważ był on przedmiotem zmian Magdy Gessler w programie „Kuchenne Rewolucje”.

– Pożar restauracji, wybuch 2 butli z gazem – napisano na profilu OSP Chludowo relacjonując zdarzenie, do którego doszło w lokalu. W wyniku wybuchu ucierpiał właściciel restauracji, który został poparzony. Mężczyznę przewieziono do szpitala.

We wnętrzu lokalu spaliła się kuchnia, a przedstawiciele restauracji zamieścili post w serwisie społecznościowym Facebook. Przyznają, że zdarzenie mocno ich dotknęło.

Chwile grozy w lokalu z „Kuchennych Rewolucji”. Spalona kuchnia w Bistro Kolorowe Wazy

– Z przykrością informujemy iż w Naszym ukochanym Bistro Kolorowe Wazy doszło dzisiaj do pożaru, na miejscu obecnie walczy straż pożarna, na szczecie nikomu nic się nie stało ale jesteśmy zmuszeni zamknąć restauracje do odwołania – napisali przedstawiciele restauracji.

– Jesteśmy w szoku, bardzo nam przykro, przepraszamy wszystkich Gości którzy mieli dzisiaj u Nas rezerwację, liczymy na wyrozumiałość – dodali w dalszej części swojego facebookowego wpisu.

