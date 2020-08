Swiatłana Cichanouska opublikowała w sieci nowe nagranie, w którym zwróciła się do protestujących Białorusinów. Zaapelowała, aby walczyli z władzą Aleksandra Łukaszenki. Wygłaszając przemówienie zwróciła uwagę, że dzisiaj są urodziny jej męża, który przebywa w więzieniu.

Cichanouska mówiła na nagraniu, że zatrzymanie i uwięzienie jej męża to efekt prowokacji rządu. Władze zatrzymały go w związku z podejrzeniem korupcji. „Była to prowokacja służb specjalnych, by go uciszyć i by nie uczestniczył w kampanii wyborczej. Podrzucili mu pieniądze, obwiniali, że działał nie z czystego serca, a w interesach obcego państwa” – mówiła.

„Propaganda robi z patriotów przestępców. Cała ta krzycząca niesprawiedliwość i bezprawie pokazuje nam, jak działa ten system, w którym wszystko kontroluje jeden człowiek. Jeden człowiek trzyma kraj w strachu już 26 lat, jeden człowiek ukradł Białorusinom ich wybór” – mówiła Cichanouska.

Niedawna kandydatka na prezydenta Białorusi wezwała swoich rodaków do dalszego oporu wobec władz. „Mój mąż, Siarhiej Cichanouski prosi, bym przekazała wam jego słowa. On i inni więźniowie polityczni siedzą. Prosi, abyście wy nie siedzieli. Żebyście nie siedzieli, ale robili wszystko, by żyć w kraju do życia” – mówiła Cichanouska.

Светлана Тихановская записала еще одно видеообращение. Сегодня день рождения у ее мужа Сергея, который находится в СИЗО pic.twitter.com/t0nMvGEztw — МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 18, 2020

„Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, Siarhiej” – podsumowała.

Źr. dorzeczy.pl; twitter