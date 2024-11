Do tragicznego wypadku doszło na drodze krajowej nr 10 między Bydgoszczą a Toruniem. Ciężarówka zderzyła się z busem dostawczym, co doprowadziło do śmierci jednej osoby. Inna osoba uczestnicząca w zdarzeniu doznała obrażeń.

Z informacji przekazanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad wynika, że tragiczny wypadek nastąpił w piątek około godz. 7:00.

Na drodze krajowej nr 10 w Przyłubiu (pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie), między Bydgoszczą a Toruniem, ciężarówka zderzyła się z busem dostawczym.

Wypadek okazał się niestety tragiczny. Na skutek obrażeń życie straciła jedna osoba. Inna osoba została ranna.

Inni uczestnicy ruchu drogowego muszą liczyć się w tym miejscu z poważnymi utrudnieniami. GDDKiA szacuje, że około godz. 11:00 utrudnienia powinny ustać.

Źr. RMF FM; facebook