Cleo to obecnie jedna z najpopularniejszych wokalistek w Polsce. Piosenkarka jednak nie dzieli się chętnie swoim prywatnym życiem. W mediach społecznościowych starannie dobiera treści i tak naprawdę wiadomo o niej stosunkowo niewiele. Ostatnio artystka postanowiła nieco bardziej się otworzyć, a doszło do tego w programie Telewizji Polskiej pt. „Taka jak ty”.

Wokalistka wyznała, że kiedyś została zdradzona przez partnera, co zmieniło jej podejście do związków. Cleo przyznała, że boi się zakochać, co przekłada się również na jej podejście do zostania matką. „Czy chciałabym być mamą? Ostatnio się zastanawiałam, czy nie jest już za późno na takie decyzje. Jest presja macierzyństwa i na ogół staram się w ogóle uciekać od tego tematu, ale powiem ci tak najogólniej, że moje zdanie jest takie, że nic w życiu na siłę nie powinno się robić” – powiedziała.

Artystka nie wyklucza jednak, że zdecyduje się jeszcze na wychowanie dziecka. „Doszłam do wniosku, że jak może biologicznie nie zostanę mamą, to może zaadoptuję jakieś dziecko. Ja mam tyle w sobie miłości, że jakby nie wykluczam niczego. Ja wiem, że bym była fajną mamą, ale na razie jestem fajną ciocią dla wszystkich” – dodała.

Żr.: TVP