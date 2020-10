W piątek popołudniu premier Mateusz Morawiecki ogłosił decyzję, że od soboty do wtorku cmentarze w Polsce będą zamknięte. Podczas konferencji prasowej ogłoszono także inne obostrzenia. Premier zapowiedział, że cała administracja publiczna przechodzi na pracę zdalną. W konferencji uczestniczy także minister zdrowia Adam Niedzielski.

„Cmentarze będą zamknięte w sobotę, niedzielę, czyli Dzień Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny” – poinformował Mateusz Morawiecki.

Premier @MorawieckiM w #KPRM: Dzień poprzedzający, Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to dni, kiedy cmentarze będą zamknięte. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) October 30, 2020

Premier uzasadniał, że długo wahał się, by zamknąć cmentarze. „Czekaliśmy z tą decyzją, ponieważ cały czas żyliśmy tą nadzieją, że ta liczba zachorowań będzie przynajmniej chociaż trochę malała, ale ona dzisiaj jest znowu większa niż wczoraj.” – mówił premier. „Wczoraj była większa niż przedwczoraj i nie chcemy prowadzić do zwiększenia ryzyka na skutek tego, że na cmentarzach, w środkach komunikacji publicznej, przed cmentarzami gromadzić się będą duże grupy osób” – powiedział.

‼ W dniach 31.10-2.11 cmentarze będą zamknięte ‼

* nie dotyczy uroczystości pogrzebowych i czynności z nimi związanych. pic.twitter.com/Wf7957826a — Kancelaria Premiera (@PremierRP) October 30, 2020

„Zamknięte cmentarze to smutek i przygnębienie”

Morawiecki zaznaczył, że zamknięte cmentarze to także dla niego „ogromny smutek i przygnębienie”, bo też bardzo chciał odwiedzić grób swego ojca i siostry. „To jest głęboko zakorzenione w polskiej tradycji, ale ponieważ niesie to ze sobą ogromne ryzyko to uznałem, że tradycja jest mniej ważna niż życie” – mówił.

„Wszyscy zdajemy sobie sprawę w całej Unii Europejskiej, wczoraj dyskutowałem o tym na Radzie Europejskiej, że ta druga fala jest groźniejsza od pierwszej, że trzeba bardzo szybko reagować” – mówił Morawiecki.

Premier zwrócił się także do seniorów. „To wasze zdrowie i wasze życie jest zagrożone” – mówił. „Nasz apel przyjmuje formę alarmu – żeby seniorzy zostali w domu przez najbliższe dwa tygodnie, korpus solidarnościowy, wsparcia seniorów ma służyć tym, którzy nie mogą zrobić zakupów. Seniorzy muszą zostać w domach” – mówił Morawiecki.

Czytaj także: Koronawirus. Na Mazowszu zostały wolne… 2 respiratory!

Szef rządu poinformował także, że cała administracja publiczna przez najbliższe dwa tygodnie przejdzie na pracę zdalną. Morawiecki zwrócił się z apelem także do przedsiębiorców, aby również oni kierowali pracowników na pracę zdalną.

Koronawirus nie odpuszcza

W piątek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 21 629 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. To kolejny dzień, w którym granica 20 tysięcy przypadków została przekroczona. Resort poinformował również o śmierci 202 zakażonych osób. „Z powodu COVID-19 zmarło 35 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 167 osób” – czytamy.

Ministerstwo Zdrowia skorygowało również raport dotyczący zgonów. „Informujemy o usunięciu przez WSSE we Wrocławiu 1 zgonu z dnia 24.10.2020 r. – odejmujemy go ze statystyk” – informuje resort.

Sytuacja stale się pogarsza, bo dotąd łącznie w naszym kraju wykryto 340 834 przypadki zakażenia koronawirusem. 5 351 osób nie żyje a 134 724 uznano za wyzdrowiałe.

Źr. rmf24.pl; Polsat News