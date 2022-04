W Dzienniku Ustaw ukazało się nowe rozporządzenie dotyczące obowiązku zasłaniania ust i nosa. Rząd przedłużył wcześniejsze przepisy, co oznacza, że co najmniej do 31 maja utrzymany zostaje obowiązek noszenia maseczek w przychodniach, szpitalach i aptekach.

27 kwietnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 652 nowych zakażeniach COVID-19 w Polsce. Obecnie resort podaje dane w odstępach tygodniowych, najnowsze obejmują okres od 21 do 27 kwietnia. Resort podał również, że z powodu zakażenia koronawirusem zmarło 99 pacjentów.

Już kilka tygodni temu rząd podjął decyzję o zniesieniu w Polsce obowiązku noszenia maseczek. Wraz z nimi, zniesione zostały też ostatnie obostrzenia i przepisy dotyczące kwarantanny i izolacji. Obowiązek zasłaniania ust i nosa został jednak utrzymany w placówkach medycznych, a więc w przychodniach i szpitalach, a także aptekach.

Teraz rząd przedłużył ten przepis do 31 maja. Rozporządzenie w tej sprawie ukazało się w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że jeszcze co najmniej do końca maja konieczne będzie noszenie maseczek w wyżej wymienionych punktach medycznych.

Źr.: TVP Info