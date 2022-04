Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl wskazuje duży wzrost poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości. Jednocześnie zmalało poparcie dla Koalicji Obywatelskiej, co dodatkowo pogłębiło dystans pomiędzy obiema formacjami.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to PiS wygrałby z dużą przewagą nad rywalami. Na formację rządzącą chęć głosowania zadeklarowało aż 40 proc. ankietowanych. Oznacza to wzrost o 4 pkt. proc. w porównaniu z tym, co wskazywał poprzedni sondaż.

Drugie miejsce niezmiennie zajmuje Koalicja Obywatelska, która tym razem notuje jednak lekki spadek o 1 pkt. proc. Obecnie największa formacja opozycyjna może liczyć na poparcie 25 proc. respondentów.

1 punkt zyskuje natomiast Polska 2050. Partię Szymona Hołowni wskazało 12 proc. badanych. Konfederacja cieszy się poparciem 8 proc. badanych, co oznacza spadek o 3 punkty procentowe wobec tego, co wskazywał poprzedni sondaż. W Sejmie znalazłaby się jeszcze lewica z 8-procentowym poparciem, co również oznacza spadek o 2 pkt. proc.

Inne partie nie przekraczają progu wyborczego: PSL – 3 proc., Kukiz’15 – 2 proc., Porozumienie – 1 proc.

Sondaż zrealizowano metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym w dniach od 22 do 25 kwietnia 2022 roku. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1090 osób.

Źr. wPolityce.pl