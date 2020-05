„Co mi Panie dasz” w wyjątkowej aranżacji Adama Sztaby zachwyca internautów. Popularny utwór zespołu Bajm został wykonany przez 732 muzyków niezależnie od siebie. Efekt końcowy projektu jest imponujący. – Te słowa wpisują się w dzisiejszą rzeczywistość – komentuje kompozytor.

Adam Sztaba przekonuje, że na pomysł nagrania wpadła jego żona. Następnie wspólnie przystąpili do poszukiwań odpowiedniego utworu, który wpasuje się w obecną sytuację w Polsce. Wybór padł na „Co mi Panie dasz” zespołu Bajm Beaty Kozidrak.

– Chcieliśmy znaleźć utwór, który pokazuje dzisiejszą niepewność, przestój, niewiadomą. Te słowa wpisują się w dzisiejszą rzeczywistość – komentuje Sztaba w rozmowie z serwisem Plejada.pl.

W jaki sposób dyrygować ponad 700 osobami online?

Kompozytor zaprosił wszystkich chętnych do wysyłania filmików z nagraniem partii wybranego instrumentu. Liczba zgłoszeń była imponująca. Ostatecznie w nagraniu wzięło udział 732 muzyków. Co ciekawe, muzycy, którzy wysłali swoje nagrania nie zdawali sobie sprawy, że pojawią się w klipie z gwiazdami polskiej sceny muzycznej.

Sztaba wykorzystał swoje kontakty i zaprosił do udziału popularnych artystów. Na nagraniu pojawiają się m.in.: Natalia Kukulska, Kasia Moś, Andrzej Piaseczny, Sebastian Karpiel, Piotr Cugowski, Damian Ukeje, Patrycja Markowska, Cleo, Dorota Miśkiewicz, Natalia Nykiel, Ewa Farna i Anna Karwan.

– To był rodzaj prezentu dla instrumentalistów, którzy bardzo rzetelnie podeszli do swojej pracy. To była dla nich niespodzianka, bo wszyscy o 20-ej się dowiedzieli, że to jest konglomerat amatorów z gwiazdami – mówił w „Dzień Dobry TVN„.

„Co mi Panie dasz” podbiło serca internautów

Jeden z uczestników nagrania – Kuba Badach – przekonuje, że nie miał świadomości skali projektu. Co więcej, zdaniem wokalisty, tak wielkiego rozgłosu nie spodziewał się nawet sam Adam Sztaba.

Nagranie opublikowano 29 kwietnia i ma już prawie 2 miliony wyświetleń. Przytłaczająca większość komentarzy to pozytywne recenzje. „Za każdym razem przyglądam się innemu fragmentowi na ekranie. Rozrzut wieku, wyraz Waszych twarzy… wszystko robi wielkie wrażenie” – czytamy w jednej z opinii.

Źródło: onet.pl, plejada.pl, DD TVN