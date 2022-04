Media obiegła informacja o słowach Siergieja Ławrowa dotyczących wybuchu wojny nuklearnej. Niekiedy wypowiedź przedstawiano w sposób, który mrozi krew w żyłach. Głos w tej sprawie zabrał amerykański analityk Dmitri Alpertovitch.

Wtorkowy poranek mógł wprawić wiele osób w niepokój. Chodzi rzecz jasna o wypowiedź szefa rosyjskiego MSZ, Siergieja Ławrowa, dotyczącą ewentualnej wojny nuklearnej i globalnego konfliktu, w który może przerodzić się wojna na Ukrainie.

Niekiedy wypowiedź przedstawiano w sposób, który mógł mrozić krew w żyłach. Sugerowano bowiem, że Ławrow wprost oświadczył, że ryzyko konfliktu nuklearnego jest naprawdę realne.

Głos w tej sprawie postanowił zabrać urodzony w Rosji, ale związany ze Stanami Zjednoczonymi analityk oraz dyrektor ds. bezpieczeństwa komputerowego, który od początku konfliktu na Ukrainie analizuje posunięcia Kremla. Co istotne, wyraźnie opowiada się po stronie Ukrainy. Alpertovitch postanowił słowo po słowie przeanalizować faktyczną wypowiedź Ławrowa.

– Nie, Ławrow nie groził wojną nuklearną w dzisiejszym wywiadzie. Wręcz przeciwnie. Powiedział: „Wojna nuklearna jest niedopuszczalna, takie jest pryncypialne stanowisko Moskwy” – napisał Alpertovitch na swoim profilu społecznościowym.

No, Lavrov did not threaten nuclear war in today’s interview. Quite the opposite. He said: “Nuclear war is unacceptable, this is Moscow’s principled position” 🧵

– Tak, Ławrow powiedział również, że „ryzyko wojny nuklearnej jest teraz bardzo znaczące i tego niebezpieczeństwa nie można lekceważyć” JEDNAK, oto pełny kontekst tego stwierdzenia: Ławrow: „Bardzo by mi się to nie podobało teraz, kiedy ryzyko [wojny nuklearnej] jest naprawdę bardzo, bardzo znaczące, bardzo bym nie chciał, aby te zagrożenia były sztucznie zawyżane, a wielu tego chce. Niebezpieczeństwo jest poważne, jest realne, nie można go lekceważyć” – pisze analityk cytując słowa szefa rosyjskiego MSZ.

– Jak widać, użycie bomb atomowych nie stanowi zagrożenia Jestem przekonany – tak jak byłem od pierwszego dnia wojny – że prawdopodobieństwo przeprowadzenia przez Rosję ataku nuklearnego jest minimalne. JEŚLI nadal będziemy unikać bezpośredniego konfliktu RU-NATO – zakończył swój wpis Alpertovitch.

As you can see, this is far from a threat to use the nukes



I remain convinced—as I have been from day 1 of the war—that the likelihood of Russia executing a nuclear strike is minimal IF we continue to avoid a direct RU-NATO conflict. If we don’t, then yes, all bets are off



END