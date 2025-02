Rok 2025 może upłynąć między innymi pod znakiem sankcji kredytu darmowego. Niewykluczone, że w najbliższym czasie wielu posiadaczy kredytów zdecyduje się na skorzystanie z tego narzędzia i tym samym stanie naprzeciw bankom i innym instytucjom pożyczkowym na wojennej ścieżce. Czy jednak gra jest warta świeczki? Co dzięki SKD można zyskać?

Na wstępie krótkie przypomnienie, czym w ogóle jest sankcja kredytu darmowego. Terminem tym określa się instytucję prawną, która daje konsumentom możliwość uwolnienia się od kosztów kredytu, jeśli kredytodawca naruszył przepisy prawa konsumenckiego. W sytuacji, gdy umowa kredytowa zawiera błędy, takie jak brak wymaganych informacji lub nieprawidłowe warunki, konsument może skorzystać z prawa do zwrotu jedynie kwoty pożyczonego kapitału, bez konieczności spłaty odsetek, prowizji i innych kosztów związanych z kredytem. SKD stanowi istotną ochronę dla konsumentów, a także może być motywacją do poprawy przejrzystości i uczciwości praktyk rynkowych w sektorze finansowym.

Kiedy można skorzystać z SKD?

Sankcja kredytu darmowego dotyczy jedynie kredytów konsumenckich, które są zaciągane na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą lub zawodową osoby fizycznej. Wartością graniczną dla takich kredytów jest kwota 255.550 zł, choć istnieje wyjątek, który pozwala na objęcie SKD kredytów niezabezpieczonych hipoteką, przeznaczonych na remont mieszkania lub domu, które mogą przekraczać tę kwotę. Z sankcji tej nie mogą skorzystać posiadacze kredytów hipotecznych, pożyczek hipotecznych czy kredytów związanych z działalnością gospodarczą. Kluczowe jest także spełnienie określonych wymogów formalnych umowy, aby konsument miał prawo do SKD.

Aby skorzystać z sankcji kredytu darmowego, konieczne jest spełnienie kilku warunków. Przede wszystkim, umowa kredytowa musi zawierać naruszenie przepisów ustawy o kredycie konsumenckim. Do najczęstszych naruszeń należy brak wymaganych ustawowo informacji, takich jak rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO), całkowita kwota kredytu, harmonogram spłat czy pełne koszty kredytu, w tym odsetki oraz opłaty dodatkowe. Kolejnym istotnym błędem jest nieprzekazanie konsumentowi formularza informacyjnego, który kredytodawca powinien dostarczyć przed zawarciem umowy, zawierającego kluczowe informacje o warunkach kredytu. Naruszeniem może być również wprowadzenie konsumenta w błąd poprzez ukrywanie istotnych kosztów kredytu lub przedstawianie niepełnych informacji w reklamach, ofertach czy innych materiałach informacyjnych. Ważne jest, aby konsument mógł wykazać, że doszło do takich uchybień w umowie lub w procesie jej zawierania, ponieważ dopiero w takiej sytuacji możliwe jest ubieganie się o zwrot jedynie pożyczonego kapitału, bez konieczności spłaty odsetek i innych kosztów.

Więcej informacji o tym, które kredyty kwalifikują się do skorzystania z SKD, można znaleźć na https://www.sobotajachira.pl/sankcja-kredytu-darmowego/.

SKD – kluczowe korzyści dla konsumenta

Sankcja kredytu darmowego niesie ze sobą kilka kluczowych korzyści dla konsumentów. Przede wszystkim, jeśli kredytodawca naruszy przepisy prawa, konsument ma prawo do zwrotu tylko pożyczonej kwoty, bez konieczności spłaty odsetek, prowizji i innych kosztów kredytu. Oznacza to, że całość dodatkowych opłat, które zazwyczaj byłyby związane z kredytem, zostaje anulowana. Taka sankcja pozwala więc na znaczne obniżenie całkowitego kosztu kredytu, co stanowi istotną ochronę finansową, szczególnie w przypadku błędów po stronie kredytodawcy.

Trzeba pamiętać, że z SKD można skorzystać maksymalnie po roku od wykonania umowy kredytu.

Jak skorzystać z SKD?

Dochodzić swoich praw w ramach sankcji kredytu darmowego można zarówno samodzielnie, jak i z pomocą prawnika. Pomoc profesjonalisty jest szczególnie cenna, ponieważ prawnik specjalizujący się w prawie konsumenckim pomoże nie tylko w analizie umowy kredytowej, ale także w przygotowaniu roszczenia oraz reprezentowaniu konsumenta w postępowaniu sądowym. Dobrego prawnika można znaleźć poprzez rekomendacje, sprawdzenie doświadczenia w podobnych sprawach lub poszukiwania w internetowych bazach danych specjalistów. Ważne jest, aby prawnik miał doświadczenie w dochodzeniu roszczeń związanych z kredytami konsumenckimi i znał specyfikę stosowania SKD.

Aby skorzystać z sankcji kredytu darmowego, należy najpierw dokładnie przeanalizować umowę kredytową pod kątem naruszeń przepisów, takich jak brak wymaganych informacji lub nieprawidłowe zapisy. Następnie należy zgłosić roszczenie do kredytodawcy, domagając się zwrotu jedynie pożyczonego kapitału. Jeśli kredytodawca odmówi, sprawę można skierować do sądu.

Artykuł sponsorowany