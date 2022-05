Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel poinformował, że unijni przywódcy osiągnęli porozumienie w sprawie embarga na rosyjską ropę. Jak wpłynie to na ceny paliw? W programie „Graffiti” na antenie Polsat News pytana była o to minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Ceny paliw w ostatnim czasie rosną w zastraszającym tempie. I chociaż rządzący przekonują, że utrzymywane są ceny na jak najniższym poziomie, to dla kierowców jest to niewielkie pocieszenie. Tym bardziej, że po kolejnym pakiecie unijnych sankcji, który zakłada embargo na rosyjską ropę, mogą one pójść jeszcze bardziej w górę.

O kwestię cen paliw minister klimatu i środowiska Anna Moskwa została zapytana w programie „Graffiti” na antenie Polsat News. „Ważne, że te sankcje są na dzisiejszy dzień solidarne. Wszystkie państwa są na dzisiaj w podobnej sytuacji” – powiedziała. „Patrząc, że jest to decyzja solidarna, nie wpłynie to w żaden sposób na sytuację nieuprzywilejowaną czy negatywną na rynkach krajowych. (…) Orlen i Lotos robią wszystko, żeby te ceny utrzymywać na najniższym poziomie” – dodała.

Minister klimatu i środowiska nie ukrywała, że trzeba się przygotować na wysokie ceny. „Okres przejściowy i przygotowanie infrastrukturalne wielu państw na pewno będzie kosztował. Natomiast podawanie dziś jakichkolwiek kwot jest nieodpowiedzialne” – stwierdziła. „Wojna surowcowa z Rosją zaczęła się w ubiegłym roku. W sferze gazu, ale siłą rzeczy ta cena gazu wpływa na ceny energii i inne rynki. I tego doświadczamy my i cała Unia Europejska. Stąd pakiety i inne rozwiązania” – mówiła.

Źr.: Polsat News