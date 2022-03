Ciepłe wieczory spędzane na patio? Weekendowy obiad na tarasie? Te atrakcje już niebawem znowu przed nami, zanim to jednak nastąpi, dobrze byłoby się odpowiednio przygotować. Zastanawiasz się, jakie krzesła ogrodowe wybrać? Oto kilka praktycznych wskazówek, które pomogą w ich zakupie.

Krzesła ogrodowe w komplecie ze stołem czy lepiej kupić oddzielnie?

Jeden z pierwszych dylematów, na który będziesz musiał sobie odpowiedzieć, to pytanie, czy lepiej będzie kupić krzesła ogrodowe w zestawie ze stołem, czy może jednak kupić krzesła i stół osobno. Jak zapewne nietrudno się domyślić – jedno i drugie rozwiązanie ma swoje plusy i minusy. Decydując się na komplet mebli ogrodowych, możesz zaoszczędzić sporo czasu – nie musisz go przecież tracić na poszukiwanie krzeseł do wybranego wcześniej stołu lub vice versa.

To rozwiązanie jest też znacznie łatwiejsze dla tych, którzy lubią, gdy wszystko do siebie pasuje – taki zestaw mebli ogrodowych charakteryzuje się nawet jeśli nie identyczną, to idealnie dopasowaną do siebie kolorystyką, stylem i materiałem. Jak to jednak w życiu bywa, coś, co dla jednych jest zaletą, dla innych z kolei może stanowić spory minus, kojarząc się z nudą i monotonią. Jeśli lubisz aranżacje o zindywidualizowanym i spersonalizowanym charakterze, zamiast sięgać po gotowe, często dość schematyczne rozwiązania, znacznie lepiej będzie, jeśli krzesła ogrodowe i stół kupisz osobno.

Jak dobrać krzesła ogrodowe do stołu?

Odpowiednio dopasowana stylistyka i kolory będą tutaj miały oczywiście spore znaczenie, to jednak kwestia mocno indywidualna, zwłaszcza jeśli lubisz aranżacje eklektyczne, dlatego nie będziemy się nad nią specjalnie rozwodzić. Co innego jednak funkcjonalność i wygoda w użytkowaniu na co dzień – te będą miały znaczenie zawsze, niezależnie od preferowanego stylu aranżacyjnego i dlatego warto poświęcić tej kwestii chwilę uwagi. Kupując krzesła ogrodowe, koniecznie upewnij się wcześniej, czy wysokość, na której znajdują się ich siedziska, jest właściwa w stosunku do stołu, przy którym zostaną ustawione. Odległość pomiędzy siedziskiem a blatem nie powinna być mniejsza niż przynajmniej 25-30 cm. W przeciwnym wypadku wsunięcie się z krzesłem pod stół i swobodne trzymanie nóg w trakcie siedzenia może być utrudnione.

I tutaj wychodzi kolejna zaleta gotowego zestawu mebli ogrodowych – w jego wypadku nie musisz martwić się o to, że stół okaże się zbyt wysoki lub niski w stosunku do towarzyszących mu krzeseł. Dobrze przemyśl też kwestię podłokietników, zwłaszcza jeśli krzesła ogrodowe kupujesz z myślą o niedużym tarasie lub balkonie. Jeśli podłokietniki będą dość wysokie, wsunięcie krzeseł pod blat będzie niemożliwe, a przez to zajmować będą znacznie więcej powierzchni niż miałoby to miejsce w przypadku krzeseł bez podłokietników. Jeśli większej liczby krzeseł potrzebujesz zaledwie od czasu do czasu, dobrym wyborem mogą okazać się krzesła ogrodowe składane – na co dzień taras nie będzie zagracony zbyt dużą ilością mebli, a w dodatku krzesła składane znacznie łatwiej przechowywać niż zwykłe.

Technorattan, tworzywa sztuczne, metal – co wybrać?

Kolejna istotna kwestia, którą warto dobrze przemyśleć przystępując do zakupu krzeseł ogrodowych, to materiał, z którego powinny być wykonane. I ponownie skupimy się przede wszystkim na kwestiach praktycznych i użytkowych – przy wyborze warto kierować się wytrzymałością danego materiału. W tym temacie sporo będzie również zależeć od usytuowania tarasu oraz posiadanego zadaszenia (lub jego braku), a co za tym idzie – narażenia mebli zewnętrznych na działanie zmiennych czynników atmosferycznych.

Jeśli miejsce ustawienia krzeseł ogrodowych nie jest zadaszone a w związku z tym narażenie na wilgoć będzie potencjalnie spore, warto zdecydować się na krzesła z technorattanu lub tworzyw sztucznych, jak PCV, polipropylen czy technopolimery (również te wzmacniane włóknem szklanym). Przy wyborze dobrze byłoby również uwzględnić metraż – jeśli taras lub balkon nie są zbyt duże, meble ogrodowe z technorattanu mogą okazać się zbyt masywne i optycznie dodatkowo pomniejszyć i tak już nie największą przestrzeń. Jeśli krzesła ogrodowe kupujesz z myślą o niedużym balkonie, strzałem w dziesiątkę mogą okazać się krzesła metalowe, zwłaszcza takie o ażurowej konstrukcji (np. szczebelkowe oparcia lub siedziska z drucianej siatki).

Bambusowe meble ogrodowe – to jest na topie!

Najmodniejsze krzesła ogrodowe tego sezonu to te wykonane z bambusa. To dobry wybór w szczególności dla tych osób, które chętnie otaczają się materiałami o naturalnym charakterze. Świetnie komponują się nie tylko z modnymi obecnie aranżacjami ogrodowymi i balkonami w stylu boho, ale i z łatwością poradzą sobie wszędzie tam, gdzie mile widziane są przytulne klimaty. Ich dużym atutem jest także to, że świetnie współpracują z różnymi kolorami. Różnokolorowe poduszki na siedziska? Biały stół ogrodowy? Ich aranżacyjne możliwości sięgają znacznie dalej.

Wbrew temu, co może się wydawać, okazuje się, że bambusowe meble ogrodowe są także całkiem odporne na czynniki pogodowe i wilgoć. Jeśli jednak ustawisz je w miejscu silnie nasłonecznionym, pamiętaj o ich systematycznej pielęgnacji, zwłaszcza impregnowaniu odpowiednim preparatem do bambusa lub olejem do drewna. W przeciwnym razie zbyt duża ekspozycja na słońce może doprowadzić do ich przesuszania, a następnie pękania.

Materiał zewnętrzny partnera