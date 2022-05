Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zabrał głos w sprawie gwarancji bezpieczeństwa. Mają być one elementem przyszłego porozumienia między Ukrainą i Rosją. Temat został poruszony podczas ostatniego spotkania grupy G7, w którym Zełenski brał udział.

Wołodymyr Zełenski w swoim najnowszym przemówieniu potwierdził, że Ukraina wciąż rozmawia ze swoimi partnerami o gwarancjach bezpieczeństwa. Stwierdził, że właśnie te gwarancje były przedmiotem „bardzo merytorycznych” rozmów podczas ostatniego spotkania grupy G7. „Negocjujemy z czołowymi państwami świata na temat zapewnienia Ukrainie bezpieczeństwa na nadchodzące dziesięciolecia” – powiedział.

Prezydent Ukrainy poinformował, że gwarancje mają zostać ustalone bardzo szczegółowo. „Będą one nie tylko istotne z punktu widzenia prawnego, ale także będą szczegółowo wymieniać te gwarancje, kto ma je zapewniać i w jaki sposób” – dodał.

Wołodymyr Zełenski zareagował także na doniesienia dotyczące ewentualnego przyłączenia obwodu chersońskiego do Rosji. „Wyzwolimy naszą ziemię i naszych ludzi” – zapowiedział prezydent Ukrainy. „Te wyrzutki, których państwo rosyjskie znalazło jako kolaborantów, wygłaszają oświadczenia, których skala i głupota jest kosmiczna (…). Ale bez względu na to, co zrobią okupanci, nie mają szans” – dodał.

Czytaj także: Co się stanie, gdy Rosja zaatakuje Polskę? Szef Pentagonu: „Jesteśmy gotowi”

Źr.: Onet