Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska na antenie Polskiego Radia 24 zabrał głos w sprawie aktualnej sytuacji pandemicznej w Polsce. Wyznał, że szczyt czwartej fali prawdopodobnie przypadnie na przełom listopada i grudnia. Wyznał też, że rząd ma opracowany plan na wypadek wzrostu zakażeń.

Waldemar Kraska pytany był na antenie Polskiego Radia 24 o rozwój pandemii COVID-19 w Polsce. „Z naszych informacji i prognoz szczyt czwartej fali przypadnie na koniec listopada a początek grudnia. Jednak do końca bym się nie przywiązywał do tej informacji, bo poprzednie fale pokazały, że pandemia nie czyta naszych prognoz” – powiedział.

Zdaniem wiceministra zdrowia, liczba nowych zakażeń powinna następnie spadać do świąt Bożego Narodzenia. Czy zatem rząd zdecyduje się na wprowadzenie dodatkowych obostrzeń w przypadku znaczącego wzrostu zachorowań? „Będziemy starali się, jeśli do tego dojdzie, robić to punktowo, najczęściej powiatami. Mamy opracowany plan, w jaki sposób to wykonać, ale myślę, że na tę chwilę takiej potrzeby jeszcze nie ma” – stwierdził.

Waldemar Kraska zabrał również głos w sprawie trzeciej dawki szczepionki dla wszystkich od 18. roku życia. Jego zdaniem, już wkrótce zostanie ona dopuszczona również w Polsce. „Myślę, że w tym tygodniu ta decyzja Rady Medycznej będzie, że także i u nas będzie dopuszczona dawka powyżej 18. roku życia. Myślę, że jest to kwestia dwóch, trzech dni, kiedy taka decyzja zapadnie” – mówił.

Czytaj także: Papież: w imię Boże proszę o dostęp wszystkich do szczepionek

Żr.: Polskie Radio 24