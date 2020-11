Robert Lewandowski znów poprowadził Bayern Monachium do zwycięstwa. Tym razem Bawarczycy pokonali na wyjeździe VfB Stuttgart.

Mecz z VfB nie rozpoczął się dla zawodników z Monachium szczęśliwie. Mistrzowie Niemiec stracili bowiem gola już w 20. minucie gry. Do bramki strzeżonej przez Manuela Neuera trafił Tanguy Coulibaly i zapachniało sensacją.

Stracony gol podziałał na piłkarzy z Bawarii motywująca. Ci wzięli się do roboty i efekty przyszły już po osiemnastu minutach. Do wyrównania doprowadził francuski skrzydłowy, Kingsley Coman. Jego gol sprawił, że Bayern poczuł krew i rzucił się do ataku.

Piłkarzom Mistrza Niemiec udało się wyjść na prowadzenie jeszcze przed przerwą. Gola na 2-1 zdobył kapitan polskiej reprezentacji, Robert Lewandowski. Nasz zawodnik popisał się fantastycznym uderzeniem zza pola karnego.

Robert Lewandowski strzela pięknego gola!

„Lewy” zdobył bramkę w doliczonym czasie pierwszej części spotkania. Polak przejął piłkę przed polem karnym, a następnie huknął z dystansu. Bramkarz VfB był bez szans i po chwili wyjmował już futbolówkę z siatki.

🚀 ALEŻ BOMBA LEWANDOWSKIEGO! 😱



Po przerwie dominował Bayern Monachium, który przypieczętował swoje zwycięstwo na trzy minuty przed końcowym gwizdkiem. Tym razem do bramki trafił Brazylijczyk Douglas Costa.

Gol, którego zdobył Robert Lewandowski był dla Polaka 12 trafieniem w tym sezonie Bundesligi. Kapitan polskiej drużyny narodowej wyprzedza w klasyfikacji strzelców napastnika Borussii Dortmund Erlina Haalanda, który zanotował dotąd 10 bramek.