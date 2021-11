Robert Lewandowski dostał od „France Football” informację, że będzie w czołowej trójce plebiscytu o Złotą Piłkę. Wiadomość w tej sprawie przekazali dziennikarze „Bilda” Christian Falk i Tobi Altschaeffl w podcaście „Bayern Insider”. Oznacza to, że Polak już na pewno zajmie najwyższe miejsce w karierze.

Już w poniedziałek 29 listopada w paryskim Theatre du Chatelet rozstrzygnie się plebiscyt o Złotą Piłkę. Eksperci typują, że największe szanse na zwycięstwo mają w tym roku Robert Lewandowski i Lionel Messi. Jednocześnie wiadomo już, że Polak zajmie najwyższe miejsce w karierze.

Jak podali dziennikarze „Bilda”, Lewandowski miał dowiedzieć się już od „France Football”, że zajmie miejsce w czołowej trójce. Do tej pory jego najwyższa pozycja to czwarte miejsce, więc z pewnością ją poprawi. Jednocześnie Lewandowski dołączył do Kazimierza Deyny i Zbigniewa Bońka, którzy również zajmowali miejsca w czołowej trójce plebiscytu.

Czy Polak zgarnie w końcu najwyższe trofeum? O tym przekonamy się już w poniedziałek.

Żr.: Bild