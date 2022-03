Rosja ma na Ukrainie coraz większe problemy logistyczne – informuje brytyjskie ministerstwo obrony. Zdaniem resortu, obecnie są już problemy nawet z tym, by zaopatrzeć oddziały w podstawowe towary.

Rosyjska inwazja na Ukrainę wciąż wydaje się słabnąć. Rosjanie coraz częściej atakują obiekty cywilne, nie mogąc osiągnąć celów strategicznych. Od dłuższego czasu ich wojsko nie porusza się naprzód, między innymi ze względu na poważne problemy logistyczne.

W czwartkowym raporcie zwróciło na to uwagę brytyjskie ministerstwo obrony. „Problemy logistyczne nadal nękają słabnącą inwazję Rosji na Ukrainę. Niechęć do manewrowania w terenie, brak kontroli nad przestrzenią powietrzną i ograniczone zdolności przerzutu uniemożliwiają Rosji skuteczne zaopatrywanie wysuniętych oddziałów nawet w podstawowe towary, takie jak żywność i paliwo” – czytamy.

Brytyjczycy zauważają, że potencjał ofensywny Rosji jest obecnie przez to znacząco ograniczony. „Nieustanne ukraińskie kontrataki zmuszają Rosję do przekierowania dużej liczby wojsk do obrony własnych linii zaopatrzenia. Poważnie ogranicza to potencjał ofensywny Rosji” – czytamy dalej.

