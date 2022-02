Sofia, córka rosyjskiego oligarchy Romana Abramowicza, zabrała w mediach społecznościowych głos w sprawie wojny na Ukrainie. Stanowczo sprzeciwiła się interwencji podjętej przez Władimira Putina. „Dzieci oligarchów przemawiają” komentuje jeden z analityków politycznych na Twitterze.

Roman Abramowicz to jeden z najpotężniejszych rosyjskich oligarchów. Jednocześnie nazywany jest on „przyjacielem Putina”. Jeden z najbogatszych Rosjan jest między innymi właścicielem klubu Chelsea. „The Sun” poinformował ostatnio, że nie będzie mógł on więcej zamieszkać w Wielkiej Brytanii, czym ma zająć się specjalna jednostka brytyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Córka Abramowicza, 27-letnia Sofia, zabrała głos w sprawie wojny na Ukrainie. „Putin (nie Rosja) chce wojny z Ukrainą. To największe i najskuteczniejsze kłamstwo kremlowskiej propagandy, że większość Rosjan stoi przy Putinie” – napisała w mediach społecznościowych.

Jej wpis odbił się szerokim echem. „Dzieci oligarchów przemawiają” – skomentował na Twitterze analityk polityczny Maximilian Hess.

Czytaj także: Armia Ukrainy poinformowała o rosyjskich stratach. „Witamy w piekle”

Żr.: WP SportoweFakty, Instagram