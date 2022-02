Kaszel to jeden z najczęstszych objawów przy okazji Covid-19. Jeden z lekarzy powiedział, co robić, aby go zwalczyć. Zdradził również, czego unikać.

Głos w tej sprawie zabrał dr Piotr Korczyński, pulmonolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, z którym porozmawiali dziennikarze serwisu WP abcZdrowie. Lekarz przyznaje, że gdy zmagamy się z Covid-19 musimy przede wszystkim ustalić, czy kaszel faktycznie powodowany jest chorobę. Chodzi o to, by wykluczyć inne czynniki, takie jak np. palenie papierosów czy też astmę. Po ich ewentualnym wykluczeniu można przejść do leczenia objawów.

Dr Korczyński przyznaje, że lekiem pomocnym w leczeniu uporczywego kaszlu może być lewodropropizyna, czyli lek przeciwkaszlowy działający głównie obwodowo na oskrzela. „Wykazuje również działanie przeciwhistaminowe, czyli znosi skurcz oskrzeli. Lekiem blokującym kaszel jest także kodeina. Dawkę powinniśmy stosować zgodnie z ulotką, a najlepiej po konsultacji z lekarzem. U części pacjentów skuteczne jest także przyjmowanie steroidów wziewnych, ale to dopiero po konsultacji z lekarzem” – powiedział.

Lekarz zwrócił również uwagę na zbyt pochopne przepisywanie antybiotyków pacjentom z Covid-19. Ekspert, w rozmowie z serwisem WP abcZdrowie, przyznaje, że antybiotyki nie są lekami, które pomogą zwalczyć kaszel wywołany wcześniej przez infekcję wirusową.

„Antybiotyki powinniśmy podawać w momencie, kiedy mamy do czynienia z bakteryjnymi powikłaniami po COVID-19. Przykładowo, jeśli pojawi się zakażenie dolnych lub górnych dróg oddechowych wywołane obecnością bakterii. Natomiast jeśli mamy łagodne wirusowe stadium choroby, to leczymy je objawowo, nie za pomocą antybiotyków” – oświadczył. Cały tekst TUTAJ.

Należy jednocześnie pamiętać, że powyższe wypowiedzi nie stanowią oficjalnej porady lekarskiej, która uzależniona jest od konkretnego przypadku. Każdy, kto zachoruje na Covid-19 powinien bezwzględnie skontaktować się ze swoim lekarzem, który podejmie decyzję o zastosowaniu właściwej terapii.