Rosjanie oficjalnie potwierdzili. Badania z użyciem broni nuklearnej zostały przez nich przeprowadzone. Ujawniono również, kto nimi kierował.

Siergiej Szojgu, szef rosyjskiego resortu obrony, przekazał, że Rosja przeprowadziła ćwiczenia z użyciem broni nuklearnej. Jest to więc oficjalny komunikat ws. ćwiczeń, w których korzystano z broni masowego rażenia.

– Rosja przeprowadziła ćwiczenia z przeprowadzenia zmasowanego uderzenia nuklearnego przez siły zbrojne Federacji Rosyjskiej w odpowiedzi na wrogi atak nuklearny – powiedział Szojgu, który dodał, że ćwiczenia zostały przeprowadzone w ramach Sił Odstraszania Strategicznego.

Szef rosyjskiego MON ujawnił również, kto kierował ćwiczeniami z użyciem arsenału jądrowego. Tutaj zaskoczeń nie było. Okazuje się, że pieczę nad ćwiczeniami sprawował nie kto inny, jak Władimir Putin.

Rosyjski Sztab Generalny podał również, że w ćwiczeniach uczestniczył mobilny naziemny system rakietowy strategicznych sił rakietowych „Yars”, okręt podwodny pocisków strategicznych Floty Północnej „Tuła” i dwa strategiczne lotniskowce dalekiego zasięgu Tu-95MS.

Informacja o tym, że Rosjanie przeprowadzą tego typu ćwiczenia pojawiała się w przestrzeni publicznej od dłuższego czasu. Jeszcze wczoraj informowały o tym media oraz niektóre twitterowe profile. Dziś te doniesienia zostały oficjalnie potwierdzone, co oznacza, że Rosja nadal eskaluje napięcie związane z trwającym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

