Już niedługo rozpoczną się ćwiczenia NATO na Morzu Bałtyckim. Okazuje się, że na Bałtyk wpłynie prawdziwy morski gigant pod banderą Wielkiej Brytanii.

Zbliżają się ćwiczenia marynarki NATO na Bałtyku. Pisze o tym Dawid Kamizela, ekspert od wojsk morskich, na swoim profilu społecznościowym w serwisie Twitter. – Niedługo rozpocznie się na Bałtyku ćwiczenie BALTOPS 22 – pisze Kamizela.

Na tym jednak nie koniec. Ekspert, powołując się na zewnętrzne źródła, przedstawia kilka ciekawostek dotyczących zbliżających się manewrów. Okazuje się, że na Morze Bałtyckie wpłynie prawdziwy gigant pod banderą Wielkiej Brytanii. Mowa o lotniskowcu HMS Prince of Wales.

– Krajem wiodącym będzie nienależąca (jeszcze) do sojuszu Szwecja. Największą jednostka która wejdzie na Bałtyk będzie brytyjski lotniskowiec HMS Prince of Wales (jeszcze w roli śmigłowcowca bo bez F-35B) – podaje Kamizela.

W prowadzonych przez NATO manewrach na Bałtyku udział weźmie ponad 45 statków, 75 samolotów, a także około 7 tysięcy żołnierzy z 16 państw członkowskich oraz sojuszniczych.

