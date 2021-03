W ciągu ostatniego miesiąca jednym z najciekawszych wydarzeń branży gier była premiera gry „Cyberpunk2077”, na którą gracze czekali od kilku lat. Bogata reklama, staranne budowanie napięcia odnośnie zawartości gry oraz studio odpowiedzialne za ten tytuł sprawiały, że gra zapowiadała się jako hit dziesięciolecia. W styczniu 2021 zapowiedź ta wydaje się już tylko dobry żartem, ponieważ nie dość, że „Cyberpunk 2077” nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań, to jeszcze okazał się jedną z najgorszych premier roku. Jaki miało to wpływ na akcje CD- Project? Sprawdźmy!

Giełda jak zawsze zaskakuje

Pomyśleć by można, że spektakularna porażka oczekiwanego tytuły spowoduje, że akcje producenta spadną w dół i się tam utrzymają. Tak się jednak nie stało. Pomimo krótkiego spadku, akcje polskiego producenta poszybowały na powrót w górę i ziścił się scenariusz, którego chyba nikt w zasadzie nie przewidział. Obecnie akcje CD- Project są bardzo niestabilne, ale głównie przez informacje o kolejnych procesach wypowiadanych firmie przez zagranicznych inwestorów. Nie zmienia to jednak faktu, że wahania te mogą być dobrą okazją do zarobku dla sprawnych graczy giełdowych, co powinno ucieszyć wszystkie osoby lubiące inwestować w branże elektroniczną.

Kolejne pozwy

Pomimo wrażenia, że firma wyszła z porażki obronną ręką warto zwrócić uwagę na fakt, że kolejne pozwy zbiorowe mogą sprawić znaczne problemy, a kolejne projekty, czy też ambitne zadanie odzyskania zaufania graczy, które firma postawiła przed sobą, mogą być trudne do zrealizowania. Fakty te sprawiają, że obracając akcjami firmy warto trzymać cały czas rękę na pulsie i liczyć się z możliwością spadku cen akcji.

Cyberpunk 2077. Niebezpieczeństwo warte ryzyka

Akcje firmy CD-Projekt przyniosły zysk wielu inwestorom. Nie tylko za sprawą ostatniego zamieszania, ale również dzięki rosnącej tendencji tuż przed premierą gry „Cyberpunk 2077”. Sytuacja ta jest dobrym przykładem inwestycji, która na pozór nie może się nie udać, a rzeczywistość okazuje się inna. Jest też dobrą przestrogą dla wszystkich osób niedoświadczonych w zawirowaniach giełdowych. Pokazuje to również, że giełda jest miejscem dla wytrawnych graczy, którzy widząc sytuacje podobne tej w jakiej znalazła się firma CD- Projekt tylko zacierają ręce szukając w niej zysku.

Przyszłość CD-Project.

Jakie są plany firmy na najbliższy kwartał? Przede wszystkim mają zamiar się skupić na wprowadzeniu poprawek do „Cyberpunka 2077” oraz poradzeniu sobie z zbiorowymi pozwami. Kolejne projekty zapowiadane przez firmę jeszcze we wrześniu 2020, jak na razie stoją pod znakiem zapytania.

materiał partnera