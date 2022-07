Minister Przemysław Czarnek w rozmowie z „Super Expressem” mówił o swoich wakacyjnych planach. Nie mogło zabraknąć tematu drożyzny. Polityk postanowił udzielić pewnej rady Polakom.

Ogromna inflacja i wszechobecna drożyzna wpłyną negatywnie na wakacyjne plany Polaków. Rządzący tłumaczą to trwającą na Ukrainie wojną i kryzysem gospodarczym po pandemii koronawirusa. Minister Czarnek w rozmowie z „SE” przyznał, że również on zamiera oszczędniej podejście do wakacji w tym roku.

„Jadę w podróż prywatną do znajomych w Polsce i za granicą. W sumie 10 dni podróży. Będę osobiście kierował samochodem. Będzie też dużo przystanków. Mam mnóstwo zaproszeń od znajomych i w Polsce, i we Włoszech, i w Austrii” – mówił Czarnek.

Minister wyjaśnił, w jaki sposób zamierza oszczędzać na wakacjach. „Dlatego (przez wysokie ceny – przyp. red.) jadę do znajomych, nie na wypoczynki w hotelach” – wyjaśnia Czarnek.

„Czasami coś będziemy pichcić, znajomi zaproszą na obiady, ale bez przesady, drożyzna nie oznacza, że nie można jeść. Można jeść trochę mniej i trochę taniej” – stwierdził Czarnek.

Źr. se.pl