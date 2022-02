W czwartek po zaciętych walkach Rosjanie opanowali Czarnobyl i strefę nieczynnej elektrowni atomowej. Biuro prasowe Rady Najwyższej Ukrainy poinformowało z kolei, że w strefie zamkniętej wokół Czarnobyla stwierdzono podwyższone promieniowanie. Pojawił się też komunikat polskiej Państwowej Agencji Atomistyki.

Biuro prasowe Rady Najwyższej Ukrainy poinformowało, że po tym jak Rosjanie opanowali Czarnobyl, w strefie odnotowano podwyższone promieniowanie. Zaznaczono przy tym, że przyczyn nie sposób na razie określić z powodu okupacji kraju i trwających działań bojowych.

Interia uzyskała w tej sprawie komentarz polskiej Państwowej Agencji Atomistyki. Z uzyskanych informacji wynika, że w tym momencie nie odnotowano żadnych niepokojących sygnałów świadczących o zagrożeniu dla Polski.

Czarnobyl stanowi zagrożenie?

„W Polsce aktualnie nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, ani dla środowiska. Nasz monitoring nie wskazuje na jakąkolwiek niepokojąca sytuację. Sytuację radiacyjną w kraju monitorujemy stale, dyżurni pracują 24 godziny na dobę” – przekazała Interii Agnieszka Mąkosa z Państwowej Agencji Atomistyki.

W czwartek rosyjskie wojsko zajęło elektrownię atomową w Czarnobylu. „Pod czarnobylskim sarkofagiem znajduje się korium, czyli lawa powstała po katastrofie. Składa się z paliwa jądrowego (uranu) i wszystkiego, co stopiło się w czasie awarii. Do tego nieopodal jest składowisko odpadów radioaktywnych. Walczyć tam, to jak strzelać nad beczką prochu” – komentował dziennikarz Interii Jakub Krzywiecki, autor książki „Turysta Malarz – reportaże z Czarnobyla”.

Pod czarnobylskim sarkofagiem znajduje się korium, czyli lawa powstała po katastrofie. Składa się z paliwa jądrowego (uranu) i wszystkiego co stopiło się w czasie awarii. Do tego nieopodal jest składowisko odpadów radioaktywnych. Walczyć tam, to jak strzelać nad beczką prochu. https://t.co/cmLKVXoInq — Jakub Krzywiecki (@kubakrzywiecki) February 24, 2022

