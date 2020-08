Włodzimierz Czarzasty w rozmowie z „Krytyką Polityczną” komentował m.in. układ sił w Senacie. Szef SLD jest przekonany, że obecna większość opozycji jest zagrożona i niebawem „PiS odwojuje Senat”.

Niedawno w mediach ponownie pojawiły się doniesienia o działaniach polityków PiS zmierzające do zdobycia większości w Senacie. Po ostatnich wyborach parlamentarnych niewielką przewagę zyskała opozycja, która wybrała własnego marszałka Tomasza Grodzkiego. Czarzasty jest przekonany, że jest to okres przejściowy.

„Na pewno układ sił w Senacie cywilizuje proces legislacyjny. Jest możliwość prowadzenia konsultacji, debaty, ale nie miejmy złudzeń. PiS już się nauczył, że ma dodatkowy miesiąc, który po prostu musi uwzględnić, pisząc ustawy” – mówił Czarzasty.

Szef SLD dopytywany, czy obóz rządzący może przejąć większość w Senacie, nie miał wątpliwości. „Sądzę, że tak, że PiS odwojuje Senat” – zapewnił.

Czarzasty skomentował również powstający ruch społeczny Rafała Trzaskowskiego. Polityk lewicy nie ma wątpliwości, że projekt zakończy się fiaskiem. Zauważył, że blisko 10 mln wyborców, którzy w wyborach prezydenckich oddali głos wcale nie popierała Trzaskowskiego, tylko głosowała przeciw Dudzie.

Zdaniem polityka Lewicy, to jego formacja zagospodaruje w przyszłości elektorat KO i zostanie głównym politycznym przeciwnikiem PiS. Stanie się to jednakże pod warunkiem, że Lewica będzie w stanie przekonać do siebie młodych ludzi.

Źr. dorzeczy.pl; Krytyka Polityczna