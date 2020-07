Włodzimierz Czarzasty nie wierzy w sukces apolitycznego ruchu wyborców Rafała Trzaskowskiego. – Powiem szczerze, nikt się na to nie da nabrać – ocenił szef Sojuszu Lewicy Demokratycznej na antenie TOK FM. Na wypowiedź polityka zareagował Tomasz Lis.

Niedługo po wyborach prezydenckich z Platformy Obywatelskiej popłynął sygnał zmiany. Chodzi o rozbudowany ruch obywatelski, w który zaangażowaliby się wyborcy Rafała Trzaskowskiego. Złośliwi twierdzą, że koncepcja niepartyjnej polityki została przez PO „zapożyczona” od Szymona Hołowni. Jednak politycy największej partii opozycyjnej zaprzeczają.

Lider SLD brutalnie podsumowuje plany środowiska PO: To są jakieś opowieści głupków

Tymczasem w sukces projektu Trzaskowskiego nie wierzy Włodzimierz Czarzasty. – Mówią media, mówią poważni – wydawałoby się – publicyści: „to jest ruch na miarę Solidarności”. Jak ja to słyszę to myślę sobie to są jakieś jaja po prostu. To są jakieś opowieści głupków – ocenił w rozmowie z TOK FM.

.@wlodekczarzasty, @__Lewica w Poranku @Radio_TOK_FM – Wielki ruch społeczny nie przyjdzie. @trzaskowski_ jest ładniejszy od @bbudka, ale nikt się na to nie da nabrać pic.twitter.com/B2nlr7Ziy4 — Radio TOK FM (@Radio_TOK_FM) July 29, 2020

– Znowu będzie taka historia, że kogoś obraziłem, ale jak można inaczej nazwać kogoś, kto mówi, że ruch Trzaskowskiego na miarę wałęsowskiej Solidarności. Jak można to inaczej nazwać? To jest po prostu głupota – dodał.

Czarzasty sugeruje, że operacja PO jest w istocie próbą podmiany Borysa Budki na Rafała Trzaskowskiego. – Trzaskowski jest ładniejszy od Budki, może ktoś się na to da nabrać. Powiem szczerze, nikt się na to nie da nabrać – oświadczył Czarzasty. „Nic z tego po prostu nie będzie, bo nie ma siły do tego – zaznaczył.

Czarzasty krytykuje pomysł PO. Zareagował Lis

Ze słowami lidera SLD nie zgodził się Tomasz Lis. – Słabizna – skomentował redaktor naczelny „Newsweek Polska”. Publicysta doczekał się szybkiej odpowiedzi. – Też tak określam to co Pan robi. To m. in. dzięki Pana subtelnym mądrościom PAD znów jest prezydentem – napisał ironicznie Czarzasty.

Też tak określam to co Pan robi. To m. in. dzięki Pana subtelnym mądrościom PAD znów jest prezydentem🤷 — WłodzimierzCzarzasty 📚📖 #Lewica (@wlodekczarzasty) July 29, 2020

Źródło: Twitter, TOK FM