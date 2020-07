Kwalifikowany kurs pierwszej pomocy to najbardziej zaawansowane szkolenie z zakresu medycyny, ponad którym znajdują się już tylko studia wyższe na kierunkach medycznych. Przeczytaj, dla kogo jest skierowane i jakie umiejętności zdobędziesz podczas kursu.

W odróżnieniu od certyfikowanego kursu pierwszej pomocy, po ukończeniu kwalifikowanego kursu pierwszej pomocy, otrzymuje się tytuł ratownika. Jest to najwyższy stopień, jaki można otrzymać w tym zakresie, bez konieczności kończenia studiów medycznych. Ze strony Centrum Ratownictwa, prowadzącego od kilkunastu lat kursy KKP, które ukończyło już ponad kilkadziesiąt tysięcy osób, dowiadujemy się, że całe szkolenie trwa 66 godzin i obejmuje 25 godzin teorii i 41 praktyki, w tym działania w terenie.

Co zatem obejmuje kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy?

Czego dowiesz się na kursie KPP?

Ponieważ kurs regulowany jest prawnie (ustawa z dnia 08.09.2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym, art. 13), jego zakres określają przepisy i obejmują m.in.:

-poznanie podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (BLS) – czyli zespołu czynności zmierzających do rozpoznania nagłego zatrzymania oddechu i jego ewentualnego przywrócenia. Obejmują one następujące zabiegi: uciskanie klatki piersiowej, prowadzenie oddechu zastępczego, zautomatyzowaną defibrylację, oraz techniki zapewnienia dróg oddechowych;

-reakcje na urazy mechaniczne i obrażenia – złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kończyn i głowy;

-zapoznanie się z podstawową techniką działań ratowniczych takich jak: zdarzenie masowe, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy i logistyka przy takich zdarzeniach;

-poznanie technik transportu poszkodowanego w zależności od różnego rodzaju obrażeń;

-podstawowe postępowanie z osobą, która doznała urazów – np. z wykorzystaniem protokołu MARCH, czyli M – masywny krwotok, A – airwaves – drożność dróg oddechowych, R-respiration – oddychanie, C- circulation – krążenie i H – hypothermia – wychłodzenie – taki schemat badania i udzielania pomocy jest niezwykle skuteczny w ratowaniu życia;

-podstawy prawne pierwszej pomocy.

Ile kosztuje kurs KPP?

Cena za kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy waha się w okolicach kilkuset do tysiąca złotych. Jednak nie należy kierować się jedynie nią, gdy poszukujemy miejsca, gdzie uzyskamy tytuł ratownika. Niższa cena może oznaczać gorszej jakości sprzęt, mniej doświadczoną kadrę czy słabszy poziom merytoryczny. Dlatego nie warto oszczędzać. Szczególnie że często jest to różnica rzędu 100 złotych i to w przypadku pełnego, 66-godzinnego kursu z egzaminem.

Czy istnieje kurs ratownika medycznego?

Nie ma czegoś takiego jak kurs ratownika medycznego. Tytuł ratownika medycznego otrzymuje się po zakończeniu odpowiednich studiów, które trwają 3 lata. To prawda, że do 2013 roku ratownikiem medycznym można było zostać po szkole policealnej o odpowiednim profilu, obecnie nie jest to możliwe.

Po ukończeniu kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy otrzymuje się tytuł ratownika. Daje on wiedzę i uprawnienia niezbędne m.in. do:

-wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej,

-stosowania tlenoterapii,

-unieruchamiania złamań i zabezpieczać kończyn,

-tamowania krwotoków

-ochrony przed wychłodzeniem.

-prowadzenia wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego.

Po zaliczeniu egzaminu, zarówno w części teoretycznej, jak i praktycznej, uzyskujesz certyfikat KPP. Jest on ważny 3 lata. Po tym czasie należy wykonać recertyfikację, czyli najprościej mówiąc ponownie zdać egzamin.