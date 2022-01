Wspaniały to był rok, nie zapomnę go nigdy. A czego sobie życzę w ’97? Tego samego, co w szóstym – słyszymy na nagraniu z najsłynniejszych życzeń noworocznych w Polsce. 25 lat później autor podzielił się gorzką refleksją na ten temat.

Nagranie z imprezy sylwestrowej w Radomiu pochodzi z przełomu 1996 i 1997 roku. Na fragmencie widać jednego z uczestników zabawy, który w szampańskim nastroju dzieli się swoimi życzeniami.

– Wspaniały to był rok, nie zapomnę go nigdy. A czego sobie życzę w ’97? Tego samego, co w szóstym – powiedział mężczyzna.

– A trochę konkretniej? – dopytała autorka materiału.

– Dużo pieniędzy miałem, dużo piłem wódki, bo bardzo ją lubię, i dużo spałem – odparł z rozbrajającą szczerością.

Filmik od lat jest wielkim hitem polskiej sieci. Internauci regularnie przypominają go sobie świętując nadejście Nowego Roku.

25 lat od pamiętnego nagrania, jego bohater – pan Krzysztof – podzielił się gorzką refleksją na temat alkoholu. – Konstrukcja tych życzeń była bardzo nieprzemyślana i głupia wręcz, bo niektórych może zachęcała do picia – przekonuje na nagraniu na profilu „alkoholik z tik toka” (cytat za Onet.pl).

Mężczyzna przekonuje, że alkohol odbił swoje piętno na jego rodzinie. – Cóż mogę powiedzieć, tylko tyle, że niestety wódka zniszczyła pół mojej rodziny, 50 procent: brata, bratową, bratanka. Nie ma już ich, bo odeszli. Przyczyną była bezpośrednio wódka – oświadczył.

Pan Krzysztof zadeklarował wsparcie dla osób, którzy walczą z nałogiem alkoholowym. – Pozdrawiam serdecznie wszystkich i trzymam kciuki za niepijących. Jeszcze raz dziękuję. Nie pij dziś – zaapelował.