Portal TasteAtlas przygotował zestawienie najgorszych potraw na świecie. W rankingu zup pierwsze, niechlubne miejsce przypadło polskiej zupie.

Portal TasteAtlas w światowym internecie słynie z zestawień, w których można znaleźć najlepsze potrawy z całego globu. Teraz przedstawiciele serwisu zdecydowali się jednak przygotować zupełnie inny ranking.

Niestety, znalazło się w nim miejsce również dla polskiej potrawy. W ogólnym zestawieniu zajęła ona 11 lokatą, natomiast w kategorii zup zajęła miejsce na najwyższym stopniu podium. Raczej nie jest to zaskoczenie, ponieważ jest wspomniana zupa jest bardzo specyficzna i nie każdemu przypadnie do gustu.

Które danie zostało tak fatalnie ocenione i uznane za najgorszą zupę na świecie? Dla znawców polskiej kuchni nie powinno być to zaskoczeniem.

Polska zupa uznana za najgorszą na świecie. Zaskoczeni?

W zestawieniu najgorszych potraw na świecie na 11. miejscu sklasyfikowana została czernina. W kategorii zup przypadło jej niechlubne pierwsze miejsce. Ranking prezentuje się następująco:

Czernina to tradycyjna polska zupa zwana również „czarną polewką”. Przed laty serwowano ją kawalerowi, który otrzymał kosza od swojej wybranki. Zupa gotowana jest na bazie rosołu, jednak jednym z jej głównych składników jest zwierzęca krew i właśnie to czyni ją wyjątkowo „kontrowersyjną”. Do czerniny dodaje się również suszone owoce. Bywa podawana z makaronem lub łazankami.

W zestawieniu TasteAtlas czernina otrzymała notę 2,3. Skala w tym przypadku sięga pięciu możliwych do zdobycia punktów. Oznacza, że to została oceniona bardzo nisko, co dało jej pierwszą, niechlubną lokatę w rankingu zup.

Przeczytaj również: