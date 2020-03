Polskie uczelnie wyłaniają w tym semestrze swoich nowych rektorów i składy senatów. W związku z epidemią koronawirusa część uczelni musi zmienić kalendarz wyborczy. Na niektórych jednak wybory przebiegają bez zmian w harmonogramie.

Kadencje rektorów i senatów uczelni publicznych kończą się 31 sierpnia 2020 r. Uczelnie muszą do tego czasu zorganizować wybory w sposób określony w statucie. Spora część uczelni wybory planowała przeprowadzić w marcu i kwietniu. Utrudnienia w działaniu uczelni związane z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 sprawiły jednak, że niektóre musiały zmienić swój kalendarz wyborczy.

W poniedziałek ministerstwo nauki zaznaczyło, że władze uczelni mają prawo podjąć decyzję o przesunięciu terminu wyborów. Podejmując decyzje związane z procesem wyboru nowych rektorów, władze polskich uczelni powinny uwzględnić między innymi zakaz zgromadzeń liczących więcej niż 50 osób.

Rektora uczelni publicznej wybiera kolegium elektorów. A z kolei elektorów wybierają członkowie wspólnoty uczelni (pracownicy, doktoranci i studenci). Na niektórych uczelniach liczba elektorów znacznie przekracza 50 osób. W związku z tym pojawiać się mogą utrudnienia w przebiegu wyborów.

Jednak różne uczelnie są na różnym etapie wyboru nowych władz.

I tak np. w poprzednim tygodniu rektora wybrała już Akademia Pomorska w Słupsku (będzie nim dotychczasowy rektor uczelni dr hab. Zbigniew Osadowski), Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (rektorem będzie prof. Andrzej Sokala) i Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (rektorem pozostanie prof. Adam Krętowski)

Z kolei Uniwersytet Gdański odwołał zaplanowane na 17 marca zebranie kolegium elektorów. „Wybory Rektora UG na kadencję 2020 – 2024 odbędą się w innym terminie” – poinformowało biuro prasowe uczelni.

Kalendarz wyborczy może zmienić się także na Uniwersytecie Warszawskim, który odwołał posiedzenie swojego senatu i spotkanie senatu UW z kandydatami na rektora zaplanowane na 17 marca. Senat miał wtedy wydać opinię o kandydatach.

Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zawieszono zebrania wyborcze dla dokonania wyboru do kolegium elektorów. Podobnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Również na Uniwersytecie Łódzkim wszystkie czynności wyborcze zostały zawieszone. Na Politechnice Krakowskiej wybory do kolegium elektorów miały trwać do 3 kwietnia, ale wstrzymano je do odwołania. W związku z tym również ta uczelnia nie wyklucza korekty terminarza wyborczego.

Z kolei na Akademii Górniczo-Hutniczej druga tura wyborów do kolegium elektorów potrwa do 20 marca, ale wyłącznie w formie elektronicznej. A pozostałe czynności wyborcze do odwołania zawieszono.

Senat Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 11 marca zatwierdził zmiany regulaminu wyborów rektora, Senatu oraz Uczelnianego Kolegium Elektorów na kadencję 2020-2024, umożliwiające przeprowadzenie wyborów przy użyciu systemu elektronicznego, jednak nie na zebraniu wyborczym a poprzez umożliwienie oddania głosu na odległość – analogicznie jak w przypadku wyborów członków Senatu i Uczelnianego Kolegium Elektorów.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego nie wyklucza, że jeżeli sytuacja zawieszenia prac uczelni będzie się przedłużać, trzeba będzie zrezygnować z organizacji zgromadzeń wyborców, a głosowanie następować będzie poprzez indywidualne przybycie wyborców na głosowanie w oznaczonym przedziale czasowym.

Z kolei władze Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Pedagogicznego i Uniwersytetu Jagiellońskiego – jak przekazano w poniedziałek – nie podjęły jeszcze decyzji w sprawie ewentualnego odwołania lub przesunięcia wyborów rektorskich.

Na niektórych uczelniach jednak, gdzie wybory zaplanowane były na później, plany na razie nie zmieniają się. „W SGH wybory trwają bez zakłóceń. W części okręgów wyborczych przedstawiciele zostali wybrani w zeszłym tygodniu. Studenci swoich elektorów wybiorą przez internet. Na chwilę obecną nie planujemy zmian w terminarzu” – poinformował PAP rzecznik Szkoły Głównej Handlowej.

Kalendarz wyborczy nie zmienił się także na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Tam wydłużono jedynie termin złożenia przez podmioty uprawnione do wskazania kandydatów na rektora – wniosków o wyrażenie opinii o rozważanych przez nich kandydatach na rektora – z 19 na 23 marca.

Kadencja rektora uczelni publicznej trwa 4 lata i rozpoczyna się 1 września roku, w którym został wybrany. Ta sama osoba może być rektorem uczelni publicznej nie więcej niż przez 2 następujące po sobie kadencje.

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl, Autor: Ludwika Tomala, Nadia Senkowska, Anna Gumułka