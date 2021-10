Jarosław Kaczyński gościł dziś na antenie radia RMF FM, gdzie rozmawiał z Krzysztofem Ziemcem. Podczas rozmowy odniósł się m.in. do kwestii związanej z powrotem dziennikarzy na polsko-białoruską granicę.

Od momentu, w którym przy polsko-białoruskiej granicy wprowadzono stan wyjątkowy, dziennikarze nie mogą przebywać bezpośrednio przy granicy naszego państwa. Wielu z nich postrzega to jako utrudnienie, ponieważ to tam trwa obecnie duży kryzys imigracyjny.

Każdego dnia przez granicę próbują przedostać się nielegalni imigranci, a Straż Graniczna musi stawiać im opór. Sytuacja jest napięta i niebezpieczna, właśnie z tego powodu – jak twierdzą rządzący – wprowadzony został stan wyjątkowy.

Ostatnio, podczas rozmowy na antenie RMF FM, do tej sprawy odniósł się dziennikarz Krzysztof Ziemiec, który zapytał o to swojego gościa, Jarosława Kaczyńskiego. Chciał bowiem dowiedzieć się, czy dziennikarze zostaną ponownie dopuszczeni na polsko-białoruską granicę, by móc relacjonować całą sytuację.

Jarosław Kaczyński wyraził jednak stanowczą opinię. Stwierdził, że w jego ocenie nie ma podstaw, by dziennikarze wrócili na polsko-białoruską granicę. „Nie widzę sensu i potrzeby, szczególnie, że jest tu wiele złej woli” – powiedział lider Prawa i Sprawiedliwości.

Polityk skomentował również zarzuty opozycji wobec tego, iż rząd chce budować na polsko-białoruskiej granicy mur. „Opozycja powinna spojrzeć w lustro” – podsumował krótko Jarosław Kaczyńskim.