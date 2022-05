Pewnie każdy z nas pamięta sytuację, w której wychodząc od lekarza, już się zgubiło receptę. Bez recepty żadne przepisane leki nie zostaną nam wydane w aptece. Farmaceuta potrzebuje recepty i nic tego nie zmieni. Czy zatem korzystanie z e-recept jest lepszym i wygodniejszym rozwiązaniem? Sprawdźmy to.

E-recepty nie zgubisz

E-recepta to po prostu recepta elektroniczna. Jak sama nazwa wskazuje, jest ona wypisywana nie ręcznie, a w komputerze. Czy pacjenci otrzymują kod kreskowy? Nie do końca. Tak naprawdę jest kilka możliwości.

Pierwszą możliwości jest otrzymanie kodu PIN do realizacji recepty w aptece. Taki kod otrzymuje się podczas wizyty na swój telefon. Kod jest wysyłany w formie wiadomości SMS. Wiele osób się zastanawia, co w sytuacji, w której SMS nieopatrznie zostanie usunięty, czy też awarii ulegnie nasz telefon? Nie trzeba popadać w panikę, ponieważ jak najbardziej kod ten jest do odzyskania. Wystarczy, że zalogujemy się poprawnie na swoje konto na stronie Internetowe Konto Pacjenta. Tak w zakładce recepty, znajdziemy nie tylko ten kod, ale także inne recepty archiwalne, które zostały nam wypisane. Taki kod wystarczy sobie zapisać na telefonie, czy też na kartce i udać się do apteki. W aptece o taki kod jesteśmy poproszeni, jak i o podanie naszego numeru pesel.

Drugą możliwością jest otrzymanie recepty w formie mailowej. Wówczas otrzymuje się dokument w formacie pdf ze specjalnym kodem kreskowym. Ten dokument można zgrać sobie na telefon, czy też wydrukować i okazać farmaceucie. Raczej odchodzimy od drukowania, ponieważ wiemy, że trzeba zadbać o otaczające nas środowisko.

Jak widać na załączonym obrazku, wykupienie recepty nie jest takie trudne, jakby mogło się wydawać. Osoby starsze nie powinny się stresować swoją pierwszą wizytą w aptece z e-receptą, ponieważ zawsze można liczyć na pomoc osób trzecich. Co więcej, nie ma w tym naprawdę niczego skomplikowanego.

Wracając jeszcze na moment do Internetowego Konta Pacjenta, to musimy zaznaczyć, że znajduje się tutaj naprawdę sporo ważnych informacji ogólnie o całej naszej historii leczenia. Czasami nawet nie uświadamiamy sobie, jak bardzo imponująca jest nasza historia leczenia.

Wracając jeszcze na moment do Internetowego Konta Pacjenta, to musimy zaznaczyć, że znajduje się tutaj naprawdę sporo ważnych informacji ogólnie o całej naszej historii leczenia. Czasami nawet nie uświadamiamy sobie, jak bardzo imponująca jest nasza historia leczenia.

Czy ze wszystkimi dolegliwościami należy zgłaszać się do lekarza?

Na pewno zdrowie jest dla nas najważniejsze. Musimy o siebie zadbać, jeśli chcemy dożyć starości. Czasami nawet małe dolegliwości mogą świadczyć o poważnej chorobie. Oczywiście nie należy popadać w paranoję. Gdy od czasu do czasu zawróci nam się w głowie, czy też dostaniemy migreny, to możemy zażyć leki, które są dostępne w aptekach bez recepty. Jednak, jeśli się to powtarza, to nie powinniśmy zwlekać z wizytą lekarską.

Powiedzieliśmy już sobie co nieco o działaniu e-recepty. Raczej w tym temacie jest wszystko jasne. Nie wiemy jednak, czy na wszystko otrzymamy e-receptę. Skoro jest to odpowiednik papierowej recepty, to tak. Oczywiście pod warunkiem, że lekarz widzi powód przepisania nam danego leku.

Czy gdy pojawi się u nas opryszczka, to także powinniśmy się udawać do lekarza? I tak i nie. Jeśli jest to opryszczka powracająca, to powinno nam to dać do myślenia. Zdecydowanie jest to sygnał z naszego organizmu, że mamy obniżoną odporność i coś z tym trzeba zrobić.

Co więcej, może się także okazać, że pojawiająca się opryszczka ma jakieś poważne podłoże. Jej wyleczenie z zewnątrz nic nie da. Należy zacząć od samego podłoża. W innym wypadku będzie się cały czas pojawiała.

Przeczytamy także o możliwości leczenia opryszczki domowymi sposobami. Raczej nie należy tutaj wierzyć w cuda, ponieważ jakby nie było, jest to jedynie uzupełnienie innych metod leczenia. Musimy wiedzieć, że domowe sposoby na różne dolegliwości są dobre, ale w stanie dopiero początkowym. Gdy jakaś choroba jest już w stanie zaawansowanym, to na pewno musimy wiedzieć, że domowymi sposobami jej się nie pozbędziemy. Mamy na myśli nawet taką błahostkę jak właśnie opryszczka.

Do jakiego lekarza mamy się zgłosić z powracającą opryszczką? Na pewno dobrym pomysłem będzie udanie się w pierwszej kolejności do lekarza rodzinnego. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że lekarz rodzinny zapisze nam odpowiednie leki. Jednak możemy także znaleźć się w sytuacji, w której poleci on konsultację z dermatologiem.

Wówczas otrzymujmy skierowanie i musimy się zapisać do dermatologa. Najczęściej na termin nie czeka się zbyt długo, ale jest to zależne od konkretnego lekarza, jak i także od miasta, w którym na wizytę chcemy się umówić.

Jak widać na powyższym, nie należy przechodzić obojętnie nawet obok opryszczki. Wszelkiego rodzaju wykwity pojawiające się na naszym ciele oraz inne symptomy, powinniśmy traktować jako znaki ostrzegawcze. Coś się dzieje niedobrego i rzeczywiście trzeba udać się do lekarza. Zacznijmy od lekarza rodzinnego. On na pewno pokieruje nas (w razie konieczności) dalej. Jest to naprawdę świetny sposób, aby przy okazji wykonać badania.

Niestety Polacy słyną z tego, że się nie badają. Do lekarzy także udają się, gdy jest już za późno i naprawdę można było we wcześniejszej fazie choroby nieco więcej zdziałać. Powinno nam to dać do myślenia i rzeczywiście powinniśmy zmienić swoje podejście. Lekarze naprawdę nie gryzą. Chcą nam pomóc i musimy im zaufać. Po naszej stronie pozostaje jedynie wybór lekarza. Powinniśmy zrobić co w naszej mocy, aby trafić do dobrego specjalisty, a nie do pierwszego lepszego lekarza.

Niestety wśród lekarzy (jak w każdym innym zawodzie) zdarzają się lepsi i gorsi specjaliści. My chcemy trafić do tego lepszego i to nawet z małą błahostką. Jest to oczywiste. Zdrowie mamy jedno i musimy o nie zadbać odpowiednio. Dzięki temu będziemy w dobrej kondycji.